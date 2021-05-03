ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле на суде по делу о «захвате зданий» выслушали последнего обвиняемого

03.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня в суде Железнодорожного района ожидалось оглашение приговора в отношении доверенных лиц кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской. Однако на сегодняшнем заседании было заслушано последнее слово Дмитрия Ивашкова. Оглашение приговора, вероятно, состоится на завтрашнем заседании в 14.30, пишет сайт "Сильные новости".




Юрия Власова, Татьяну Каневскую, Александра Шабалина, Дмитрия Ивашкова обвиняют в организации массовых беспорядков в Гомеле и подготовке к захвату административных зданий. На прошлом заседании сторона обвинения в лице прокуроров Микушева и Остапенко запросила для Юрия Власова наказание в виде 6,6 лет с отбыванием в колонии строгого режима, для Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина — 6 лет колонии строго режима, для Татьяны Каневской — 6 лет колонии общего режима.

Ни представители группы поддержки, пришедшие на заседание, чтобы поддержать Власова, Ивашкова, Каневскую, Шабалина, ни правозащитники, ни представители независимых СМИ в зал суда попасть не смогли.

Со слов родственников, присутствовавших на заседании, Дмитрий Ивашков в последнем слове поблагодарил за поддержку родственников, знакомых, а также всех неравнодушных белорусов, которым не безразлична судьба их страны.

Дмитрий подчеркнул, что суд в Беларуси сегодняшнего дня — это исключительно репрессивный орган, а те, кто у власти, не знают слова «закон». Вся работа штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской велась исключительно в рамках закона, подчеркнул Дмитрий.

По его словам, все обвинения, представленные суду, базируются на материалах видеосъёмки, которые смонтированы. Экспертам, работавшим с «сенсационным» видео не была предоставлена специальная техника, которая позволила бы ответить на вопрос о применении или не применении монтажа.

Мой президент — Светлана Георгиевна Тихановская. Жыве Беларусь!» — такими словами закончил Дмитрий свою речь.

Когда на крыльце здания суда к родственникам подошли люди, чтобы сказать им слова поддержки, появился наряд ОМОНа и рекомендовал незамедлительно разойтись во избежание применения санкций.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в суде Железнодорожного района ожидалось оглашение приговора в отношении доверенных лиц кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во Франции первомайские шествия переросли в антиправительственные манифестации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by