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Продолжаются допросы членов правозащитного центра "Весна”

03.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На допрос по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса - обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, третьего мая в очередной раз вызвали председателя организации Алеся Беляцкого.


Руководитель ПЦ "Весна" Алесь Беляцкий.


Также вызван на допрос в СК сегодня член "Весны" Андрей Кречко.

В Могилеве экоактивист Леонид Платоненко должен явиться на допрос в Могилевский межрайонный отдел СК.

Как рассказал журналистам Леонид Платоненко, он должен прийти к следователю Андрею Бедулину, который будет его допрашивать "по делу “Весны". По всей вероятности, имеется в виду уголовное дело об организации и финансировании массовых беспорядков, в отношении которых следователи рассматривают оказывающие правовую помощь гражданам правозащитников закрытого лукашенковскими властями правозащитного центра "Весна".

Ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рябкова и Андрей Чапюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель) и Татьяна Ласица (Речица).
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На допрос по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса - обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо...
 
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