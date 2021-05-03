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Дмитрий Басков: Шуневич помог клубу провести один из самых успешных сезонов, доказав эффективность как кризисный менеджер. Ныне кризис миновал
Источник материала: Партизан
Председатель Федерации хоккея Беларуси и глава Наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрий Басков позитивно оценил результаты работы уже бывшего гендиректора клуба, бывшего главы МВД РБ Игоря Шуневича.
"От лица всех динамовцев я благодарю Игоря Анатольевича за то, что он с энтузиазмом принял управление минским "Динамо" в достаточно непростое время, с головой окунулся в работу и с честью справился с возникавшими на пути команды вызовами.
К роли директора минского "Динамо" Игорь Анатольевич подошел со всей скрупулезностью и ответственностью и помог клубу провести один из самых успешных сезонов в истории клуба в КХЛ, доказав тем самым свою эффективность в качестве кризисного менеджера. Сейчас кризис миновал, и мы с уверенностью смотрим в будущее", — цитирует Баскова
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Дмитрий Басков: Шуневич помог клубу провести один из самых успешных сезонов, доказав эффективность как кризисный менеджер. Ныне кризис миновал
Председатель Федерации хоккея Беларуси и глава Наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрий Басков позитивно оценил результаты работы уже бывшего...
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