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Эксперт: Стратегический интерес России – сменить в Беларуси власть

03.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко постарается формально выполнить требования Москвы по изменению Конституции, но при этом сохранить власть в своих руках, заявил «Белорусскому партизану» член независимой Рабочей группы по формированию проекта Конституции Лев Марголин.

Эксперт: Стратегический интерес России – сменить в Беларуси власть
– Что вы думаете о работе Конституционной комиссии, сформированной властями? Там заявили, что нет необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую. Будут ли тогда вообще что-то существенно менять?

– Я думаю, что власти ничего принципиально менять не собираются. Лукашенко не думает уходить и никакая другая форма правления кроме суперпрезидентской ему не нужна. Единственное, что может измениться: нынешние президентские полномочия могут отдать председателю Совета безопасности или председателю «Всебелорусского народного собрания». Но все равно это будет единственный пост, с которого Лукашенко будет управлять всей системой власти.

Что касается Конституционной комиссии – она, конечно, бутафорская. Мы прекрасно понимаем, что будущие изменения уже давно обсуждены, и теперь власти нужно облечь их принятие в более-менее пристойный вид. 

Комиссия, которая собирается два раза в месяц на пару часов, в принципе не может выработать ничего существенного. Многие из этих людей не имеют ни малейшего понятия, что представляет из себя Конституция, какие нормы в ней должны закладываться. Там наверняка есть рабочая группа, но сомневаюсь, что она работает более интенсивно – судя по тем результатам, которые выдаются в прессу.

Чего стоит только предложение ограничить возраст принятия участия в выборах с 20 до 70 лет. Человек в 18 лет уходит в армию и может погибнуть, защищая страну, а определять судьбу государства ему почему-то предлагается только с 20 лет. 

Это все несерьезно, это все бутафория. Принимать решение по изменения в Конституцию будет если не один человек, то максимум несколько приближенных к Лукашенко людей.

– Зачем тогда вообще менять Конституции и проводить референдум, если Лукашенко не собирается отдавать власть? 

– Считаю, что по-прежнему существует давление со стороны Москвы. Она хочет перевести Беларусь в удобоваримую структуру. Лукашенко сейчас бессилен, но как добиваться от него передачи предприятий под контроль россиян, размещения военных баз, подписания дорожных карт по углублению интеграции, если он нелегитимен и все эти соглашения могут и будут оспорены после смены власти?
Поэтому стратегический интерес России – сменить в Беларуси власть и уже потом заключать с новым руководством соглашения. А интерес Лукашенко – изменить Конституцию, формально выполнив требования России, но при этом постараться ничего не менять.

– Смогут ли власти репрессивными мерами добиться спокойного для них проведения референдума?
– Думаю, этот вопрос сильно волнует Лукашенко и его окружение, которые имеют негативный опыт.  Перед президентскими выборами 9 августа прошлого года они думали, что взяли ситуацию под контроль (всех основных претендентов посадили, митинги запретили), а на деле получили политический кризис.

Тоже самое может произойти и во время референдума. В том то и сложность борьбы с народом, что никогда не знаешь где рванет. Сегодня это могут быть медики, завтра кто-то еще, а послезавтра может взорваться и силовой блок.
Любые выборы и голосование – возможный триггер, который вновь может всколыхнуть общество и породить массовые протесты. Безусловно, власти будут готовиться к этому вызову, но с народом воевать сложно. 
 
 
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Лукашенко постарается формально выполнить требования Москвы по изменению Конституции, но при этом сохранить власть в своих руках, заявил «Белорусскому...
 
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