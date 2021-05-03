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Врачи рассказали о состоянии подростков, которых вертолетом доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП
Источник материала: Партизан
23 и 29 апреля двоих подростков экстренно доставили вертолетом в Республиканский ожоговый центр БСМП. Как сообщается в телеграм-канале Минздрава, состояние их здоровья по-прежнему крайне тяжелое, подростки подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Фото: Минздрав
Подростки находятся под динамическим наблюдением, проводится все необходимое лечение.
23 апреля в Минск доставили школьника 2004 года рождения из Мстиславской ЦРБ, который получил электротравму во время рыбалки — он зацепил удочкой высоковольтный кабель, от электрического заряда на подростке вспыхнула одежда. Подросток получил ожоги различной степени тяжести — до 70% тела.
29 апреля 12-летний подросток в Мядельском районе спас младшего брата во время пожара. Родителей не было дома. Мальчик получил серьезные травмы, с ожогами различной степени тяжести и порезами рук и лица его доставили в районную больницу, а вскоре после этого на вертолете транспортировали в ожоговый центр в Минск.
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Врачи рассказали о состоянии подростков, которых вертолетом доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП
23 и 29 апреля двоих подростков экстренно доставили вертолетом в Республиканский ожоговый центр БСМП. Как сообщается в телеграм-канале Минздрава, состояние их...
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