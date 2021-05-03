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В США нашли Dodge Ram 3500 с пробегом в 2,4 млн километров
Источник материала: Tut.by
Американские блогеры
Владелец автомобиля рассказывает, что купил свой Dodge новым в салоне в 1997 году и с тех пор ни разу не обращался к официальным дилерам, а весь ремонт делал своими руками. При этом автомобиль сносно выглядит и до сих пор на отличном ходу — он перевозит дома на колесах, лодки и прочий тяжелый груз.
Правда, в машине уже давно заменены внутренности. Оригинальный двигатель заменен из-за того, что расходовал слишком много масла, и так происходило несколько раз. С нынешним мотором Ram 3500 проехал уже 800 тысяч км. Трансмиссии владелец ремонтировал и менял 12 раз, пока не перешел с пятиступенчатой на шестиступенчатую.
В конце ролика ведущий спросил у владельца пикапа, хочет ли он заменить машину на более новую, и тот ответил, что нет. Он сказал, что в этом автомобиле он все может сделать своими руками, а современные машины слишком сложные и в них слишком много электроники.
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Владелец говорит, что купил автомобиль в 1997 году и с тех пор никогда не обращался в салон, чтобы отремнтировать пикап. Он чинил его сам, несколько раз менял...
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