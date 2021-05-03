«Я знаю, каково это - быть голодной». Виктория Азаренко рассказала о детстве в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В конце января Виктория Азаренко запустила серию подкастов Think about it. В одном из них приглашенным гостем теннисистки стал врач британской Национальной службы здравоохранения и эксперт по здоровому питанию Рупи Ауйла. В разговоре с доктором Азаренко рассказала о непростом детстве в Беларуси. Выдержки из беседы на эту тему приводит Tribuna.



Фото: FedCup

— Моя семья была довольно бедна, так что я знаю, каково это — быть голодной, — заявила теннисистка. — Знаю, что такое принимать пищу и не оставлять ничего на тарелке — тогда ты ешь быстро.

Я выросла в Беларуси. У нас довольно холодные зимы, поэтому не всегда была возможность иметь на столе свежие овощи и фрукты. Зимой это дорого. Помню, как бабушка и мама в маленьких стаканах выращивали репчатый и зеленый лук, который мы потом ели. Или ездили за город к бабушке на дачу — это дом, который даже не на дом похож, а на палатку. Там мы выращивали овощи, копали землю. Я знаю, как доить коз, но не делала этого с детства.

Тогда я узнала о пользе свежих овощей — они наиболее питательны. Мои родители делали много консервов из выращенных продуктов. Даже варенье из яблок — из всего, что у нас было. Наверное, заготавливали 300 литров еды на зиму.

Я очень горжусь, что мои родители прошли такой путь. Они все еще занимаются этим. Мама выращивает помидоры, перец, огурцы, капусту, которую квасит. Сейчас же у всех есть деньги, поэтому заниматься всем этим сложно, — такое мнение выразила Азаренко в своем подкасте.