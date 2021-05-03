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Светлана Тихановская продолжает европейское турне

03.05.2021 13:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Светлана Тихановская продолжает европейское турне
Светлана Тихановская / t.me/tsikhanouskaya
После встреч с высшими чиновниками Австрии и Италии Светлана Тихановская направляется с рабочим визитом в Словению.

Запланированы ее встречи премьер-министром страны Янезом Яншой, а также министром иностранных дел Анже Логаром и министром обороны Матеем Тониным, сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской.

Предполагается, что основной темой встреч станет организация переговоров с белорусскими властями. Будут также обсуждаться план ЕС для Беларуси и политика Евросоюза в отношении Минска. Председательство в ЕС с 1 июля переходит к Словении.

Напомним, что во время трехдневного визита в конце апреля в Австрию Светлана Тихановская встретилась с президентом этой страны Александром ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. Позже стало известно, что после этой встречи Курц звонил Владимиру Путину. Речь шла в том числе и о Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Председательство в ЕС с 1 июля переходит к Словении.
 
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