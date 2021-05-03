Отслеживание пользователей позволяет Facebook и Instagram оставаться бесплатными

Источник материала: Onliner

С обновлением iOS 14.5 Apple дает пользователям возможность отказаться от слежки в приложениях для улучшения персонализированной рекламы. О подоплеке конфликта между Цукербергом и Куком мы писали ранее. Теперь приложения Facebook и Instagram объясняют юзерам iOS, что отказываться от их таргетинга не стоит.

В приложениях Facebook и Instagram («дочка» соцсети Цукерберга) появилось уведомление. Оно сообщает пользователям, что информация, которую собирают из других приложений и веб-сайтов, помогает Facebook и Instagram оставаться бесплатными и поддерживает предпринимателей, которые полагаются на рекламу, чтобы найти клиентов.