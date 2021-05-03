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Памятник погибшим во время войны белорусам перекрасили в красно-зеленый

03.05.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В последнее время в Беларуси общественные объекты все чаще стали перекрашивать в красно-зеленые цвета: указатели с названиями улиц, «Горыныча» в Уручье, знаки на въездах и даже трубы ТЭЦ — случаев довольно много. Теперь красно-зеленым стал и памятник погибшим во время войны белорусам в Мостах. Фотографию обновленного монумента опубликовал «Белсат», а в горисполкоме Onliner подтвердили подлинность фото.

— Стела в городе действительно обновлена в честь Дня Победы. Мы каждый год наводим в городе порядок. Это не место захоронения, это стела на въезде в город, она установлена в честь наших земляков, которые погибли в годы войны. Мы решили перекрасить в красный и зеленый, это наша традиция, дань, символ памяти. Серый цвет больше подходит для мест, где люди захоронены. А здесь приняли общее решение, что было бы неплохо в традиционные для белорусов цвета покрасить, — прокомментировала Onliner Марина Давыдик, заместитель председателя Мостовского райисполкома.

 
 
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В последнее время в Беларуси общественные объекты все чаще стали перекрашивать в красно-зеленые цвета: указатели с названиями улиц, «Горыныча» в Уручье, знаки на...
 
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