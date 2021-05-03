ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еврокомиссия предложила разрешить въезд привитым иностранцам

03.05.2021 13:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Речь о послаблении действующих ограничений на въезд в ЕС по «несущественным причинам». ЕК предлагает разрешить въезд в ЕС не только всем лицам, прибывающим из стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией, но и всем лицам, прошедшим полный курс вакцинации не ранее чем за 14 дней до въезда.

Пока речь идет о вакцинах, которые разрешены ЕС. В дальнейшем возможно расширение за счет тех вакцин, которые включены в список ВОЗ для экстренного использования.

Пока процедура выглядит запутанной. Обещают, что все станет яснее и легче в реализации после введения «ковид-паспортов».

Первое техническое обсуждение запланировано на 4 мая.

Ранее уточнялось, что будут выдавать сертификат всем лицам, вакцинированным любым из антигенов, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам, — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Сертификат будет также выдан лицам, привитым вакцинами, разрешенными на национальном уровне, такими как российская «Спутник V» и китайская «Синофарм» (в Венгрии или Словакии). Но признание таких вакцин будет факультативным для каждого государства-члена.

К новому сезону отключений горячей воды — водонагреватели в Каталоге


Водонагреватель Roegen RT053A
3 отзыва
проточный, исполнение: кран, электричество, 3.3 кВт
69,90 р.
11 предложений
Водонагреватель Ariston ABS BLU EVO R 30
4 отзыва
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 30 л, 1.5 кВт, 70 мин, 44.7×44.7×41 см
236 р.
9 предложений
Водонагреватель Ariston PRO1 R 50 V 1,5K PL DRY
4 отзыва
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 50 л, 1.5 кВт, 54.3×45×48 см
425 р.
25 предложений
Сравнить эти товары →
Все водонагреватели в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь о послаблении действующих ограничений на въезд в ЕС по «несущественным причинам». ЕК предлагает разрешить въезд в ЕС не только всем лицам, прибывающим из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Продолжаются допросы членов правозащитного центра "Весна”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by