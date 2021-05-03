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Еврокомиссия предложила разрешить въезд привитым иностранцам
Источник материала: Onliner
Речь о послаблении действующих ограничений на въезд в ЕС по «несущественным причинам». ЕК
Пока речь идет о вакцинах, которые разрешены ЕС. В дальнейшем возможно расширение за счет тех вакцин, которые включены в список ВОЗ для экстренного использования.
Пока процедура выглядит запутанной. Обещают, что все станет яснее и легче в реализации после введения
Первое техническое обсуждение запланировано на 4 мая.
Ранее уточнялось, что будут выдавать сертификат всем лицам, вакцинированным любым из антигенов, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам, — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.
Сертификат будет также выдан лицам, привитым вакцинами, разрешенными на национальном уровне, такими как российская «Спутник V» и китайская «Синофарм» (в Венгрии или Словакии). Но признание таких вакцин будет факультативным для каждого государства-члена.
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