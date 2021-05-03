Еврокомиссия предложила разрешить въезд привитым иностранцам

Источник материала: Onliner

Речь о послаблении действующих ограничений на въезд в ЕС по «несущественным причинам». ЕК предлагает разрешить въезд в ЕС не только всем лицам, прибывающим из стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией, но и всем лицам, прошедшим полный курс вакцинации не ранее чем за 14 дней до въезда.

Пока речь идет о вакцинах, которые разрешены ЕС. В дальнейшем возможно расширение за счет тех вакцин, которые включены в список ВОЗ для экстренного использования.

Пока процедура выглядит запутанной. Обещают, что все станет яснее и легче в реализации после введения «ковид-паспортов» .

Первое техническое обсуждение запланировано на 4 мая.

Ранее уточнялось, что будут выдавать сертификат всем лицам, вакцинированным любым из антигенов, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам, — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Сертификат будет также выдан лицам, привитым вакцинами, разрешенными на национальном уровне, такими как российская «Спутник V» и китайская «Синофарм» (в Венгрии или Словакии). Но признание таких вакцин будет факультативным для каждого государства-члена.