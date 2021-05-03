ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белгазпромбанк в 2020 году потерял половину прибыли

03.05.2021 13:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В 2020 году прибыль финансового учреждения составила 44,6 миллиона рублей, а годом ранее – 96,6 миллиона рублей, говорится в годовой отчетности Белгазпромбанка.





Согласно планам банка с российским капиталом, в прошлом году чистая прибыль должна была составить 100,1 миллиона рублей. Рентабельность собственного капитала должна была достичь отметки в 12,8%, а по факту – 6,1%.

Финансовые цели Белгазпромбанка свидетельствуют о том, что активы финансового учреждения по итогам 2020 года должны были достигнуть цифры в 5 225,5 миллиона рублей, на деле она составила – 4 103,3 миллиона рублей.

Также банк ухудшил свои показатели в рейтинге системно значимых финансовых учреждений Беларуси.

Напомним, Нацбанк Беларуси ввел временную администрацию в Белгазпромбанке с 15 июня 2020 года после того, как финансовая милиция пришла в банк с обысками, и было возбуждено уголовное дело за получение взяток, уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан экс-глава банка Виктор Бабарико и еще несколько его заместителей.

В январе 2021 года председателем правления банка была назначена Надежда Ермакова.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году прибыль финансового учреждения составила 44,6 миллиона рублей, а годом ранее – 96,6 миллиона рублей, говорится в годовой отчетности Белгазпромбанка.
 
Новости дня
Новости разные
 
В США нашли Dodge Ram 3500 с пробегом в 2,4 млн километров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by