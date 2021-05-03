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Белгазпромбанк в 2020 году потерял половину прибыли
Источник материала: Партизан
В 2020 году прибыль финансового учреждения составила 44,6 миллиона рублей, а годом ранее – 96,6 миллиона рублей, говорится в годовой отчетности Белгазпромбанка.
Согласно планам банка с российским капиталом, в прошлом году чистая прибыль должна была составить 100,1 миллиона рублей. Рентабельность собственного капитала должна была достичь отметки в 12,8%, а по факту – 6,1%.
Финансовые цели Белгазпромбанка свидетельствуют о том, что активы финансового учреждения по итогам 2020 года должны были достигнуть цифры в 5 225,5 миллиона рублей, на деле она составила – 4 103,3 миллиона рублей.
Также банк ухудшил свои показатели в рейтинге системно значимых финансовых учреждений Беларуси.
Напомним, Нацбанк Беларуси ввел временную администрацию в Белгазпромбанке с 15 июня 2020 года после того, как финансовая милиция пришла в банк с обысками, и было возбуждено уголовное дело за получение взяток, уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан экс-глава банка Виктор Бабарико и еще несколько его заместителей.
В январе 2021 года председателем правления банка была назначена Надежда Ермакова.
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В 2020 году прибыль финансового учреждения составила 44,6 миллиона рублей, а годом ранее – 96,6 миллиона рублей, говорится в годовой отчетности Белгазпромбанка.
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