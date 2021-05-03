Белгазпромбанк в 2020 году потерял половину прибыли

















Согласно планам банка с российским капиталом, в прошлом году чистая прибыль должна была составить 100,1 миллиона рублей. Рентабельность собственного капитала должна была достичь отметки в 12,8%, а по факту – 6,1%.





Финансовые цели Белгазпромбанка свидетельствуют о том, что активы финансового учреждения по итогам 2020 года должны были достигнуть цифры в 5 225,5 миллиона рублей, на деле она составила – 4 103,3 миллиона рублей.





Также банк ухудшил свои показатели в рейтинге системно значимых финансовых учреждений Беларуси.





Напомним, Нацбанк Беларуси ввел временную администрацию в Белгазпромбанке с 15 июня 2020 года после того, как финансовая милиция пришла в банк с обысками, и было возбуждено уголовное дело за получение взяток, уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан экс-глава банка Виктор Бабарико и еще несколько его заместителей.





В январе 2021 года председателем правления банка была назначена Надежда Ермакова.







