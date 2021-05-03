ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поставки российской нефти: Головченко уверяет, что все в штатном режиме

03.05.2021 13:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нефть из РФ поставляется в Беларусь в соответствии с контрактами, штатно, несмотря на санкции США, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.




"Санкции распространяются на физических, юридических лиц Соединенных Штатов Америки, а также компании, в которых США (гражданам либо юридическим лицам США) принадлежит контрольный пакет. Но как бы мы нефть покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнёра, Российской Федерации. Контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно", - заявил Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье. 

Как сообщалось, 19 апреля Минфин США отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав ("Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", НПЗ "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом"). По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

В концерне "Белнефтехим" 29 апреля опровергли слухи о возможном дефиците топлива и его резком удорожании. Они появились в связи с сообщениями агентства Reuters. Со ссылкой на источники в российских НК оно передало, что крупнейшие поставщики нефти в Беларусь – "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" могут отказаться от поставок нефти на "Нафтан", опасаясь последствий американских санкций в отношении концерна "Белнефтехим" и 8 компаний, входящих в его состав. 
 
"Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными.  Поэтому, распространяемые в СМИ, экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива безусловно носят провокационный характер", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко, комментируя публикации в ряде СМИ на фоне сообщений о возможной приостановки поставок нефти на НПЗ "Нафтан" от крупных российских НК из-за возобновленных санкций США. 
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нефть из РФ поставляется в Беларусь в соответствии с контрактами, штатно, несмотря на санкции США, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праваабаронцы падвялі вынікі аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі за красавік
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by