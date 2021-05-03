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Студенты-аграрии в Беларуси отслужат в армии на каникулах
03.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Студенты сельскохозяйственных вузов Беларуси могут отслужить в резерве без отрыва от учебы – достаточно пройти медкомиссию и написать заявление в военкомате, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Теперь учеба
Глеб учится на зооинженера. Через несколько лет вместе с дипломом получит военный билет и будет зачислен в запас.
После первого курса – начальная военная подготовка, после второго можно получить специальность. Пока такую практику ввели только для сельскохозяйственных вузов. В перспективе совмещать учебу и службу смогут все студенты.
Весенний призыв закончится в мае. А пока военкоматы рассылают повестки, проводят медицинские комиссии.
С этой весны борьба с уклонистами станет жестче. Теперь не служившие в армии без веских оснований не смогут работать ни на госслужбе, ни в силовых структурах.
За весенний призыв в армию Беларуси наберут от 6 до 10 тысяч человек. Отправка в войска начнется с 14 мая.
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В перспективе совмещать учебу и службу смогут все студенты.
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