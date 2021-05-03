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Студенты-аграрии в Беларуси отслужат в армии на каникулах

03.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты сельскохозяйственных вузов Беларуси могут отслужить в резерве без отрыва от учебы – достаточно пройти медкомиссию и написать заявление в военкомате, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Теперь учеба не повод для отсрочки. Летняя служба – альтернатива летней практики для студентов-аграриев.

Глеб учится на зооинженера. Через несколько лет вместе с дипломом получит военный билет и будет зачислен в запас.

«Если я годен, приношу справку, и всю практику, все долги мне смещают, чтобы дать шанс отработать, сдать сессию и одновременно получить билет воинский», – сказал студент Витебской государственной академии ветеринарной медицины Глеб Бурлаев.

После первого курса – начальная военная подготовка, после второго можно получить специальность. Пока такую практику ввели только для сельскохозяйственных вузов. В перспективе совмещать учебу и службу смогут все студенты.

«Они будут призываться на военную службу в резерве, которая будет проходить в период каникул в летнее время, где они будут осваивать какую-то военную специальность», – пояснил военный комиссар Минского района Дмитрий Годун.

Весенний призыв закончится в мае. А пока военкоматы рассылают повестки, проводят медицинские комиссии.

«Подлежало вызову у нас порядка 1000 человек. Кто-то принес документы, воспользовался правом на отсрочку. Те ребята, которые утратили это право, проходят медкомиссию. Это порядка 500 человек. Ребята, которые будут годны, все уйдут в армию этой весной», – рассказала начальник отдела военного комиссариата Минского района Наталья Фальковская.

С этой весны борьба с уклонистами станет жестче. Теперь не служившие в армии без веских оснований не смогут работать ни на госслужбе, ни в силовых структурах.

За весенний призыв в армию Беларуси наберут от 6 до 10 тысяч человек. Отправка в войска начнется с 14 мая.



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В перспективе совмещать учебу и службу смогут все студенты.
 
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