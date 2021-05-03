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Instagram удалил аккаунт Народного антикризисного управления

03.05.2021 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Народное антикризисное управление сообщило в своем телеграм-канале, что аккаунт организации в Instagram был удален, и попросило подписчиков о помощи.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Julie Ricard / Unsplash

Как говорится в сообщении НАУ, на днях команда потеряла доступ к своему аккаунту в Instagram. «Вероятно, сработала одна из атак провластных ботов», — говорится в посте.

НАУ пытается его восстановить и просит своих подписчиков о помощи — написать в службу поддержки Instagram с просьбой разблокировать аккаунт.

Текст сообщения и порядок действий описаны по ссылке.

 
 
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