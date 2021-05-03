Instagram удалил аккаунт Народного антикризисного управления

Источник материала: Tut.by

Народное антикризисное управление сообщило в своем телеграм-канале, что аккаунт организации в Instagram был удален, и попросило подписчиков о помощи.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Julie Ricard / Unsplash

Как говорится в сообщении НАУ, на днях команда потеряла доступ к своему аккаунту в Instagram. «Вероятно, сработала одна из атак провластных ботов», — говорится в посте.

НАУ пытается его восстановить и просит своих подписчиков о помощи — написать в службу поддержки Instagram с просьбой разблокировать аккаунт.

Текст сообщения и порядок действий описаны по ссылке .