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Instagram удалил аккаунт Народного антикризисного управления
Источник материала: Tut.by
Народное антикризисное управление
Как говорится в сообщении НАУ, на днях команда потеряла доступ к своему аккаунту в Instagram. «Вероятно, сработала одна из атак провластных ботов», — говорится в посте.
НАУ пытается его восстановить и просит своих подписчиков о помощи — написать в службу поддержки Instagram с просьбой разблокировать аккаунт.
Текст сообщения и порядок действий описаны по
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