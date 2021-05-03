|
В Мозырском районе Renault при обгоне сбил пешехода и врезался в Volkswagen
Источник материала: Tut.by
Вечером 2 мая в Мозырском районе легковушка сбила пешехода и врезалась в авто,
По предварительной информации, 36-летний водитель Peugeot ехал по местной дороге со стороны Мозыря в направлении поселка Криничный. При обгоне VW он сбил 31-летнего мужчину, который без световозвращающих элементов шел в попутном направлении по проезжей части. После этого Peugeot врезался в Volkswagen.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)