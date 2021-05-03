В Мозырском районе Renault при обгоне сбил пешехода и врезался в Volkswagen

Источник материала: Tut.by

Вечером 2 мая в Мозырском районе легковушка сбила пешехода и врезалась в авто, сообщили в областной ГАИ.





По предварительной информации, 36-летний водитель Peugeot ехал по местной дороге со стороны Мозыря в направлении поселка Криничный. При обгоне VW он сбил 31-летнего мужчину, который без световозвращающих элементов шел в попутном направлении по проезжей части. После этого Peugeot врезался в Volkswagen.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения,

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