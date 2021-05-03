ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Мозырском районе Renault при обгоне сбил пешехода и врезался в Volkswagen

03.05.2021 13:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 2 мая в Мозырском районе легковушка сбила пешехода и врезалась в авто, сообщили в областной ГАИ.


По предварительной информации, 36-летний водитель Peugeot ехал по местной дороге со стороны Мозыря в направлении поселка Криничный. При обгоне VW он сбил 31-летнего мужчину, который без световозвращающих элементов шел в попутном направлении по проезжей части. После этого Peugeot врезался в Volkswagen.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения,

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитриев: «Оптимально» для тех, кто заседает в Конституционной комиссии – ничего не предложить»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by