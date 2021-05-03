Источник материала: UDF



Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com





Фото: instagram.com/stories/dmitryshepelev

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сын Шепелева и Фриске обескуражил недетским признанием Телеведущий услышал от мальчика слова: «Ого! Пап! Смотри какие сиськи!».

38-летний шоумен в конце марта вновь стал папой. Возлюбленнаяродиласына, которого назвали Тихоном.С появлением еще одного ребенка в семье произошли значительные перемены. Как признавался Дмитрий, старших детей, Платона и Ладу, пришлось подкупить. Взятка в виде подарков помогла ребятам смириться с неудобствами, которые возникли из-за младенца.В личном микроблоге Дмитрий Шепелев показал, как Платон гуляет с коляской. Шоумен сообщил, что его восьмилетний наследник тоже хочет иметь детей. Судя по всему, рассуждения чада удивили телеведущего.Отметим, в последнее время Платон все чаще шокирует отца взрослыми разговорами. На прошлой неделе Дмитрий Шепелев услышал от мальчика вот такие слова: «Ого! Пап! Смотри какие сиськи!». Телеведущий был обескуражен.Напомним, сына Платона Дмитрию Шепелеву подарила певица. Позднее стало известно, что у вокалистки опухоль мозга. С онкологией артистка боролась два года. 15 июня 2015 года Жанна Фриске умерла. Знаменитости было всего 40 лет.В 2016-м телеведущий познакомился с архитектором Екатериной Тулуповой. Сын Дмитрия, Платон, ходил в один детский сад с дочкой Екатерины, Ладой.