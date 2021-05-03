Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

TUT.BY

Фото: Телеграм-канал «Желтые сливы»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская и Вячорко купили билеты в Минск, но не прилетели. Что это было? Билеты, как оказалось, были настоящими.

Билеты, как оказалось, были настоящими. Это TUT.BY подтвердил. Но в Минск ни он, нине прилетели. В понедельник, 3 мая, у Тихановской начался официальный визит в Словению.Зачем покупали билеты, собирались ли на самом деле лететь в Минск Тихановская и Вячорко, в команде рассказывать отказываются. Кто выложил фотографии билетов в сеть, в команде не знают.Ранее команда Тихановской, в том числе Вячорко, заявляли, что, по их расчетам, в мае должны начаться переговоры с белорусской властью.