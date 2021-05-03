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Тихановская и Вячорко купили билеты в Минск, но не прилетели. Что это было?
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
Билеты, как оказалось, были настоящими. Это TUT.BY подтвердил Франак Вячорко. Но в Минск ни он, ни Светлана Тихановская не прилетели. В понедельник, 3 мая, у Тихановской начался официальный визит в Словению.
Фото: Телеграм-канал «Желтые сливы»
Зачем покупали билеты, собирались ли на самом деле лететь в Минск Тихановская и Вячорко, в команде рассказывать отказываются. Кто выложил фотографии билетов в сеть, в команде не знают.
Ранее команда Тихановской, в том числе Вячорко, заявляли, что, по их расчетам, в мае должны начаться переговоры с белорусской властью.
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Билеты, как оказалось, были настоящими.
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