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Тихановская и Вячорко купили билеты в Минск, но не прилетели. Что это было?

03.05.2021 13:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тихановская и Вячорко купили билеты в Минск, но не прилетели. Что это было?
Фото: БЕЛТА
В прошедшие выходные в сети появились фотографии авиабилетов из Вильнюса в Минск на 2 мая на имя Светланы Тихановской и ее советника по международным вопросам Франака Вячорко. Но в Минск они так и не прилетели. TUT.BY спросил у команды Тихановской, что это было.

Билеты, как оказалось, были настоящими. Это TUT.BY подтвердил Франак Вячорко. Но в Минск ни он, ни Светлана Тихановская не прилетели. В понедельник, 3 мая, у Тихановской начался официальный визит в Словению.

Тихановская и Вячорко купили билеты в Минск, но не прилетели. Что это было?

Фото: Телеграм-канал «Желтые сливы»

Зачем покупали билеты, собирались ли на самом деле лететь в Минск Тихановская и Вячорко, в команде рассказывать отказываются. Кто выложил фотографии билетов в сеть, в команде не знают.

Ранее команда Тихановской, в том числе Вячорко, заявляли, что, по их расчетам, в мае должны начаться переговоры с белорусской властью.
 
Теги: Минск
 
 
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