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Ядерное топливо для второго энергоблока БелАЭС уже готово для загрузки в реактор. Пока оно находится в хранилище

03.05.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

19 апреля на БелАЭС привезли ядерное топливо для второго энергоблока. Сейчас оно уже готово для начальной загрузки в реактор. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом».

— На Белорусской АЭС успешно завершился этап завоза и проведения входного контроля ядерного топлива (тепловыделяющих сборок и поглощающих стержней системы управления и защиты) для начальной загрузки в реактор энергоблока №2, — рассказали в госкорпорации. Поставка свежего ядерного топлива выполнена по генеральному контракту на сооружение энергоблоков Белорусской АЭС.

До начала загрузки в реактор энергоблока №2 все топливо будет находиться в хранилище, обеспечивающем соблюдение необходимых условий.

 
 
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19 апреля на БелАЭС привезли ядерное топливо для второго энергоблока. Сейчас оно уже готово для начальной загрузки в реактор. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении...
 
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