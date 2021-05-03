Ядерное топливо для второго энергоблока БелАЭС уже готово для загрузки в реактор. Пока оно находится в хранилище

Источник материала: Onliner

19 апреля на БелАЭС привезли ядерное топливо для второго энергоблока. Сейчас оно уже готово для начальной загрузки в реактор. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом».

— На Белорусской АЭС успешно завершился этап завоза и проведения входного контроля ядерного топлива (тепловыделяющих сборок и поглощающих стержней системы управления и защиты) для начальной загрузки в реактор энергоблока №2, — рассказали в госкорпорации. Поставка свежего ядерного топлива выполнена по генеральному контракту на сооружение энергоблоков Белорусской АЭС.

До начала загрузки в реактор энергоблока №2 все топливо будет находиться в хранилище, обеспечивающем соблюдение необходимых условий.