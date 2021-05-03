Mercedes на красный выехал на перекресток и опрокинул Kia, в которой перевозили ребенка

Источник материала: Onliner

В ГАИ Брестской области сообщили об аварии, которая произошла 1 мая на въезде в областной центр. На перекрестке столкнулись автомобили Mercedes и Kia, причем Kia в результате дорожно-транспортного происшествия опрокинулась на крышу.

ДТП случилось около 13:50.

— По предварительной информации, 35-летний брестчанин на автомобиле Mercedes двигался по улице Костюшко в направлении деревни Тельмы-1. Проявив невнимательность, водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Kia под управлением 33-летнего жителя деревни Вязань Минской области, который двигался по автодороге М1 в направлении Бреста, — рассказали в Госавтоинспекции.









После столкновения автомобиль Kia опрокинулся на крышу. В салоне в детском удерживающем устройстве находился трехлетний ребенок. Как отметили в ГАИ, благодаря использованию автокресла и ремней безопасности в ДТП серьезных травм никто не получил. Автомобили повреждены.

2 мая авария с участием ребенка произошла в Минской области, на 19-м км трассы Р1 (Минск — Дзержинск — подъезд к трассе М1), на территории Дзержинского района. ДТП, как сообщили в ГАИ Минской области, случилось примерно в 18:00.

— 24-летний минчанин, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигаясь в сторону Минска в крайней левой полосе, столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Ford Fiesta. По предварительной информации, 59-летний водитель Ford, включив левый указатель поворота, начал поворачивать из средней полосы движения на стоянку кафе, не убедившись в безопасности своего маневра, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии 7-летняя девочка, находившаяся в Volkswagen, с травмами госпитализирована.











— Ребенок находился на заднем сиденье, без детского удерживающего устройства, — отметили в ГАИ.

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