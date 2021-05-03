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Президент Neuralink покинул компанию Илона Маска по созданию интерфейса «мозг — компьютер»

03.05.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Президент Neuralink Макс Ходак внезапно сообщил о своем уходе из компании, которую основал вместе с Илоном Маском в 2016 году. Об этом Ходак рассказал на своей странице в Twitter. По его словам, он уже несколько недель как не работает в Neuralink.

Макс Ходак не стал вдаваться в объяснения причин своего ухода. Вместо этого написал, что многому научился в Neuralink и даже после ухода останется ее сторонником. Илон Маск также не стал комментировать эту новость или как-то публично прощаться со своим сторонником.

Уход Макса Ходака стал неожиданностью. Всего чуть меньше месяца назад Neuralink продемонстрировала свои последние успехи. Макаке вживили беспроводной чип, с помощью которого она смогла силой мысли играть в пинг-понг без помощи физического контроллера.

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Теги: Новости
 
 
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Президент Neuralink Макс Ходак внезапно сообщил о своем уходе из компании, которую основал вместе с Илоном Маском в 2016 году. Об этом Ходак рассказал на своей странице в...
 
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