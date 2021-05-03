Президент Neuralink покинул компанию Илона Маска по созданию интерфейса «мозг — компьютер»

Источник материала: Onliner

Президент Neuralink Макс Ходак внезапно сообщил о своем уходе из компании, которую основал вместе с Илоном Маском в 2016 году. Об этом Ходак рассказал на своей странице в Twitter. По его словам, он уже несколько недель как не работает в Neuralink.

Макс Ходак не стал вдаваться в объяснения причин своего ухода. Вместо этого написал, что многому научился в Neuralink и даже после ухода останется ее сторонником. Илон Маск также не стал комментировать эту новость или как-то публично прощаться со своим сторонником.

✨Some personal news:✨ I am no longer at Neuralink (as of a few weeks ago). I learned a ton there and remain a huge cheerleader for the company! Onward to new things. — Max Hodak (@max_hodak) May 1, 2021

Уход Макса Ходака стал неожиданностью. Всего чуть меньше месяца назад Neuralink продемонстрировала свои последние успехи. Макаке вживили беспроводной чип, с помощью которого она смогла силой мысли играть в пинг-понг без помощи физического контроллера.