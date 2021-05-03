Не заметила? 19-летняя девушка сбила пешехода и скрылась с места ДТП

Источник материала: Onliner

Второго мая около 1:45 жительница Осиповичей в райцентре совершила наезд на мужчину, находившегося на проезжей части без световозвращающих элементов на одежде. По данным ГАИ, девушка покинула место ДТП, а сбитый 38-летний местный житель был обнаружен водителем другого авто, который вызвал скорую помощь и сообщил о происшествии в милицию.





«Некоторое время спустя, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, на другой улице (не там, где был совершен наезд) был обнаружен автомобиль Renault Kaptur с механическими повреждениями, характерными для данного ДТП, — сообщили в ГАИ Могилевской области. — Установлено, что в момент наезда им управляла 19-летняя местная жительница. Медицинское освидетельствование показало, что водитель была трезва».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.



