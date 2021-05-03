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Цифра дня. Сколько уголовных дел заведено на участников акций протеста?
03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Беларуси по-прежнему не до прав человека.
С августа 2020 года по апрель 2021 года, по данным Генеральной прокуратуры, было возбуждено более 3000 тысяч уголовных дел, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста.
Из них,
По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», только за апрель
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В Беларуси по-прежнему не до прав человека.
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