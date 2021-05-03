Цифра дня. Сколько уголовных дел заведено на участников акций протеста?

Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси по-прежнему не до прав человека.

С августа 2020 года по апрель 2021 года, по данным Генеральной прокуратуры, было возбуждено более 3000 тысяч уголовных дел, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста.

Из них, по словам заместителя генпрокурора Геннадия Дыско , «выявлено свыше 750 фактов осквернения сооружений и порчи имущества, около 600 оскорблений представителей власти, более 300 случаев насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников милиции».

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», только за апрель было осуждено не меньше 98 человек по политически мотивированным уголовным делам. На конец месяца 360 человек признаны политзаключенными, и это число продолжает расти.