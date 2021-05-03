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Науседа: наш долг — сделать так, чтобы украинцы и белорусы смогли насладиться плодами свободы

03.05.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литва и Польша должны посодействовать тому, чтобы украинский и белорусский народы «смогли насладиться плодами свободы, независимости и демократии», заявил литовский президент Гитанас Науседа во время выступления 3 мая в польском парламенте.

Науседа: наш долг — сделать так, чтобы украинцы и белорусы смогли насладиться плодами свободы
Фото пресс-службы президента Литвы

«Мы вновь видим растущую военную мощь на Востоке, которая пытается отрицать наши ценности и угрожает нашему образу жизни, — цитирует политика балтийское информагентство BNS. — Наши соседи, стремящиеся выстроить демократические отношения, продолжают сталкиваться с грубым пренебрежением к правам и свободам человека».

«Наш долг — сделать так, чтобы исторически близкие народы Украины и Беларуси смогли насладиться плодами свободы, независимости и демократии. В прошлом они принадлежали к общей семье европейских стран, и я верю, что так будет и в будущем», — заявил Науседа.

Президент Литвы отметил: для того, чтобы народы региона могли свободно развивать демократию в своих странах, «необходимо четкое видение программы Восточного партнерства». По его словам, «перед лицом агрессивной враждебной силы, как показывают уроки прошлого, необходимо объединяться и объединять силы, не дожидаясь, пока станет слишком поздно».

По его словам, Россия «пытается взять Беларусь под контроль», и «важную роль в этом процессе играет островецкая АЭС», которая строится по российскому проекту и в основном за счет российского кредита. Литва, подчеркнул он, «никогда не согласится с тем, чтобы энергетика стала геополитическим оружием, которое превратит Беларусь в заложника политики Кремля».

«Наша собственная безопасность и процветание зависят от нашей способности создать территорию мира, демократии и процветания по соседству», — заявил литовский президент.

 

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Литва и Польша должны посодействовать тому, чтобы украинский и белорусский народы «смогли насладиться плодами свободы, независимости и демократии», заявил...
 
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