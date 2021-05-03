Президент Польши написал открытое письмо к лидерам польской диаспоры Беларуси









Дуда считает, что проживающие в Беларуси поляки являются частью белорусского общества и полноправными гражданами. Они, как заявил политик, вносят свой вклад в процветание и развитие Беларуси.





…Они имеют право пользоваться свободой и продолжать строить независимую и демократическую Беларусь, способствуя развитию тесных отношений между нашими государствами и народами», — сказано в открытом письме Дуды.





Среди адресатов письма есть Анжелика Борис и Анна Панищева, в отношении которых в Беларуси возбуждены уголовные дела. Также обращение Дуды делается на фоне напряженности между дипломатическими ведомствами Беларуси и Польши, высылками дипломатов.