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Президент Польши написал открытое письмо к лидерам польской диаспоры Беларуси

03.05.2021 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польский президент Анджей Дуда в открытом письме к нескольким активистам польской диаспоры Беларуси заявил, что в нашей стране есть преследования по национальным, а также политическим мотивам.



Дуда считает, что проживающие в Беларуси поляки являются частью белорусского общества и полноправными гражданами. Они, как заявил политик, вносят свой вклад в процветание и развитие Беларуси.

…Они имеют право пользоваться свободой и продолжать строить независимую и демократическую Беларусь, способствуя развитию тесных отношений между нашими государствами и народами», — сказано в открытом письме Дуды.

Среди адресатов письма есть Анжелика Борис и Анна Панищева, в отношении которых в Беларуси возбуждены уголовные дела. Также обращение Дуды делается на фоне напряженности между дипломатическими ведомствами Беларуси и Польши, высылками дипломатов.
 
 
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Польский президент Анджей Дуда в открытом письме к нескольким активистам польской диаспоры Беларуси заявил, что в нашей стране есть преследования по...
 
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