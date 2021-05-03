Эксперт оценил рост убытков оставшейся без белорусских грузов Klaipedos nafta

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Экономист оценил рост убытков оставшейся без белорусских грузов Klaipedos nafta

В первом квартале 2021 года чистые убытки литовского госоператора терминалов нефти и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta (KN) составили 9,069 млн евро, суммарный объем ущерба – в 24,1 раза больше, чем в январе-марте прошлого года, когда убытки достигали 377 тыс. евро.

Ранее руководство Klaipedos nafta прогнозировало, что 2021 год станет тяжелым для компании , лишившейся грузов белорусского экспортера – "Белорусской нефтяной компании". Напомним, в конце 2020 года БНК приняла решение об остановке экспорта нефтепродуктов через порты Клайпеды. Поставки, предусмотренные старыми сделками, осуществлялись в январе, однако уже в феврале перевалка нефтепродуктов не была запланирована из-за переброски белорусской стороной на порты РФ.

На данный момент ситуация усугубляется резким падением выручки от Клайпедского терминала СПГ, построенного в 2014 году с целью избавиться от "монополии" российского "Газпрома", передает Sputnik Литва . Чаще всего Литва получает СПГ из Норвегии и России, есть достаточно редкие поставки из США.

"Если мы говорим об энергетических поставках, то трубопроводный газ является наиболее надежным для всех игроков. Если говорить о сжиженном газе, как раз по нему могут быть колебания цены в зависимости от стоимости логистики, и как раз пандемия сказалась на мировой логистике. Если у тебя есть проложенная труба и контракты, ты можешь понимать, какие объемы будут прокачаны, и как это будет работать. Если ты работаешь с сжиженным газам, эти поставки не могут быть одинаковыми по себестоимости, потому что все зависит от того, какие затраты выстраиваются по логистике", ― объясняет экономист.

Гарант энергетической безопасности

Именно поэтому, по словам эксперта, Германия и Евросоюз в целом "очень сильно держатся за "Северный поток ― 2", потому что это гарантирует не только поставки, но и понятную себестоимость по затратам". "Северный поток ― 2" сейчас является центральным проектом для энергетической безопасности Евросоюза, и ЕС в этом проекте очень сильно заинтересован, отмечает эксперт.

Если говорить о будущем Европы, ей нужны надежные поставки именно трубопроводного газа, и здесь безусловным лидером является Россия. Поставки СПГ из США были изначально сильно политизированной темой, к тому же Байден скорее всего потеряет к ним интерес и не будет так поддерживать поставщиков американского сжиженного газа, как это было при Трампе, рассуждает Гинько.

"С учетом того, что большие траты внутри США, и госдолг очень сильно растет, думаю, они не захотят выбрасывать деньги на ветер, чтобы искусственным образом стимулировать поставки американского сжиженного газа в Европу. Поэтому ввод "Северного потока ― 2" просто поставит точку в том, на чем будет базироваться вся европейская энергетика, это трубопроводный природный газ с поставками из России. Вся игра в американский сжиженный газ в политическом плане будет бессмысленной", ― говорит экономист.

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