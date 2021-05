Источник материала: Tut.by

Актер Райан Рейнольдс, исполнивший роль Дэдпула в одноименном фильме, оценил лайком публикацию портала Goal в Twitter, к которой прикреплено фото Артема Дзюбы в костюме супергероя, пишет РБК.

Футболист появился на поле в костюме Дэдпула после завершения матча против «Локомотива» (6:1), по итогам которого «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу.

Artem Dzyuba as #Deadpool collecting his #RPL league winners medal with his son!