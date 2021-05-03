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Бюро TechArt сделало Porsche Panamera мощнее и быстрее

03.05.2021 14:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкое тюнинг-ателье TechArt, известный доводчик моделей Porsche, подготовило новую программу доработок для модели Panamera.


Для модификаций Panamera GTS и Turbo S специалисты TechArt подготовили оригинальный блок управления двигателем, поднимающий мощность и тягу битурбо-V8 4.0 под капотом «пятидверки». Так, у Panamera GTS после доработки мощность достигает 660 л. с., а крутящий момент 770 Нм, что на 180 л. с. и 150 Нм больше по сравнению с серийной версией, в то время как для Turbo S показатели составляют 720 л. с. и 950 Нм (+90 л. с. и 130 Нм).


После улучшений Panamera GTS разгоняется до первой «сотни» за 3,4 секунды, а Panamera Turbo S проделывает этой упражнение за 3 секунды. Максимальная скорость — 305 км/ч и 315 км/ч соответственно.



Также для обеих версий Panamera можно заказать новый передний бампер с крупными воздухозаборниками, изготовленный из карбона капот с дополнительными вентиляционными отверстиями и расширители колесных арок, добавляющие к ширине кузова 50 мм спереди и 80 мм сзади. Также аэродинамический обвес от TechArt включает задний спойлер и диффузор, а еще доступны оригинальные колесные диски диаметром 21 или 22 дюйма.


Программа индивидуализации интерьера Panamera — богатейшая. В TechArt предлагают различные варианты отделки салона кожей и алькантарой, несколько видов рулей, декоративные элементы из углепластика, оригинальные коврики и так далее.


Стоимость новой программы доработки для Panamera в TechArt не озвучили.

 
 
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Немецкое тюнинг-ателье TechArt, известный доводчик моделей Porsche, подготовило новую программу доработок для модели Panamera.
 
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