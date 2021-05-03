Попугай общается с другим попугаем по телефону. Посмотрите, как это забавно

Источник материала: Tut.by

Милым видео поделилась в TikTok хозяйка попугая по кличке Фрэнки. На нем видно, как птица оживленно реагирует на ролик с другим попугаем — Гамлетом.

Домашний питомец явно ждал возможности пообщаться со своим собратом: он издает радостные звуки, кивает головой и даже клюет экран в процессе встречи. Непонятно, живой ли это видеозвонок (а может быть, запись прямого эфира), но в любом случае эмоции Фрэнки стоят того, чтобы о них узнало как можно больше людей.