ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Попугай общается с другим попугаем по телефону. Посмотрите, как это забавно

03.05.2021 14:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Милым видео поделилась в TikTok хозяйка попугая по кличке Фрэнки. На нем видно, как птица оживленно реагирует на ролик с другим попугаем — Гамлетом.

Домашний питомец явно ждал возможности пообщаться со своим собратом: он издает радостные звуки, кивает головой и даже клюет экран в процессе встречи. Непонятно, живой ли это видеозвонок (а может быть, запись прямого эфира), но в любом случае эмоции Фрэнки стоят того, чтобы о них узнало как можно больше людей.

@zoologistmitch

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Левчук опроверг информацию о своей отставке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by