12 лет назад родина танков перестала выпускать танки. Вспоминаем лучшие машины Великобритании

Источник материала: Tut.by

12 лет назад, 3 мая 2009 года, из Великобритании пришла новость. Оружейный гигант BAE Systems из-за отсутствия госзаказа отказался производить танки Challenger 2. Родина танков, раньше всех развернувшая производство бронированных машин, перестала их делать. 42.TUT.BY вспоминает наиболее заметные танки, разработанные и произведенные в Великобритании.



Фото: wikipedia.org

«Самец» Mk1

При всем техническом несовершенстве этого танка он просто обязан быть в этом списке, потому что до него серийных танков не было вообще. «Самцом» машину называли, потому что изначально танкостроение Великобритании пошло по ошибочному пути: часть машин оснастили пушечным вооружением, а часть обошлась пулеметами. В итоге концепция пулеметных «самок» никому не понравилась: давить вражеских пулеметчиков, укрепления и артиллерию куда сподручнее снарядами, чем даже ливнем пуль.

Чтобы лучше преодолевать траншеи, танк Mk1 получил своеобразную ромбовидную форму с гусеницами, охватывающими весь корпус. Башню на эту громадину было ставить уже невозможно: машина получалась бы чересчур высокой. В результате две 57-миллиметровые морские пушки и пулемет разместили по бокам корпуса в спонсонах. В долгосрочной перспективе такая схема развития не получила, но на 1915 год, когда создавался танк, вполне хватало.



Фото: wikipedia.org

Для управления танком и его вооружением требовался внушительный экипаж — восемь-девять человек, которые работали в адских условиях: в Mk1 не было как такового разделения на моторно-трансмиссионное и боевое отделения, двигатель находился прямо рядом с экипажем, и в машине было жутко жарко и нечем дышать. Броня толщиной до 12 мм держала только пули и осколки, но в первой же атаке Mk1 в сентябре 1916 года этого хватило: 32 машины обеспечили продвижение английской армии на пять километров, что по меркам Западного фронта Первой мировой было огромной цифрой.

Правда, Mk1 супероружием не стало: предстояло еще учиться и совершенствовать машины. В итоге настоящие танковые прорывы с тысячами пленных и обрушением фронта начались только летом 1918 года, когда воевали уже другие танки. Тем не менее Mk1 вписал себя в историю войн.

Comet

Казалось, став пионерами танкостроения, англичане удержат за собой первенство и в будущем продолжат производить лучшие танки в мире. Но вышло как вышло: уже к концу Первой мировой французы сделали значительно более совершенный легкий Renault FT17, а в двадцатых годах английское танкостроение вообще занялось непонятно чем.

Британские заводы выпускали одну неудачную модель за другой, и во Второй мировой выяснилось, что из великих держав у Англии с танками дело обстоит хуже всех. Дошло до того, что лучшим британским танком стал Sherman Firefly — на американский танк просто ставили мощную английскую противотанковую 17-фунтовку.



Фото: wikipedia.org

Только к концу войны у англичан начали появляться собственные действительно хорошие танки, лучшим из которых стал Comet («Комета»). Обладая низким силуэтом, неплохим лобовым бронированием (пусть и с нерациональными углами наклона брони), подвижностью и мощным 76-миллиметровым орудием (той самой 17-фунтовкой, только облегченной) танк наконец-то смотрелся вполне в духе времени. Бронепробиваемость орудия составляла до 165 миллиметров на расстоянии в километр — хватило бы любому «Тигру» или «Пантере».

В войска танки Comet отправились в конце 1944 года, танкисты пересели на них с «Шерманов». Казалось, скоро можно будет идти в бой на освоенных новинках — но тут вермахт начал свое последнее наступление на Западном фронте, в Арденнах. Танкистам скрепя сердце пришлось возвращаться на «Шерманы» и бороться с вражескими танками на них, а «Кометы» остались в тылу.

К тому времени, как немецкое наступление окончательно отразили, до конца войны оставалось месяца три. В результате перспективный танк застал войну буквально самым краешком — известно лишь об одном «Тигре», подбитом «Кометой». В целом машина заслужила вполне хорошие отзывы танкистов — если бы ее получили на пару лет раньше, «Комета» наверняка стала бы легендой.

Centurion

Этот танк разработали лишь чуть позднее, чем «Комету», однако «Центурион» представляет собой машину уже другого поколения. Если Comet — последний из «крейсерских» танков, где бронирование и зачастую вооружение приносились в жертву скорости, то Centurion можно считать первым в Великобритании основным боевым танком. То есть машиной, которая может заменить все остальные в бронетанковых войсках «без потери качества».



Фото: wikipedia.org

Уникальной особенностью «Центуриона» стали его огромные возможности для модернизации. Большинство танков начинают и заканчивают службу с орудиями примерно одних калибров и габаритов. Легендарный Т-34 начал боевой путь со сравнительно короткоствольной 76-миллиметровкой, а закончил с 85-мм пушкой — это большой успех. А Centurion получил сначала упомянутую выше 76-миллиметровую «семнадцатифунтовку», потом более мощное 83-миллиметровое орудие и наконец — 105-миллиметровую пушку. Со временем усиливалась и броня, продолжая соответствовать требованиям времени.

На службе танк находился с сороковых по девяностые годы XX века. И хотя не успел попасть на Вторую мировую, повоевал в целом ряде конфликтов от Ближнего Востока до Индии и Вьетнама, везде заслужив отличные отзывы. Ахиллесовой пятой машины была только скорость — она даже по шоссе не дотягивала до 40 километров в час. Все остальные характеристики — вооружение, бронирование, надежность — оказались отличными. На вооружении «Центурион» стоял в полутора десятках стран.

Challenger II

Второй «Челленджер» стал последним (на нынешний момент) танком Великобритании, именно его выпуск прекратился 12 лет назад. Машину разрабатывали с учетом опыта эксплуатации первой модели «Челленджера» и других западных машин этого поколения.

Вооружен танк мощной пушкой L30A1 стандартного для танков НАТО калибра в 120 миллиметров. Правда, в отличие от орудий «Абрамса», «Леклерка», «Ариете» и других машин, L30A1 не гладкоствольная, а нарезная.



Фото: wikipedia.org

Что касается бронирования, то британские оружейники не пожалели сил, чтобы защитить «Челленджер 2» — это один из самых тяжелых и защищенных танков «западной» школы. Правда, на машине отсутствует комплекс активной защиты, но то же можно сказать о большинстве машин НАТО. Однако многослойная комбинированная броня держит снаряды, пробивающие больше метра стали (разумеется, это прикидки, точный состав брони засекречен).

Превосходное бронирование «Челленджеров» проявилось во время вторжения в Ирак в 2003 году: тогда британские танки не понесли никаких потерь от вражеского огня, хотя имели немало попаданий.

Несмотря на хорошие характеристики, военные Великобритании не сочли нужным заказывать дополнительные танки: крупных войн страна не ведет, а место бронированных машин в будущих конфликтах не всем ясно (в прошлом году велись разговоры о том, чтобы вовсе исключить танки из британской армии). Поэтому в настоящее время речь может идти разве что о модернизации до версии Challenger 2 LEP — это позволит машинам прослужить до 2035 года. Что потом — пока неясно.