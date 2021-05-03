Торговый дом «На Немиге» снова работает, но теперь под другим юрлицом

Источник материала: Tut.by

Магазин «На Немиге» снова открылся после короткого перерыва. Напомним, после реорганизации торговый дом входит в состав универсама «Беларусь».



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Визуально в магазине ничего не изменилось, разве что на вывеске указано другое юрлицо: вместо «Государственное предприятие «Торговый дом «На Немиге» теперь «Торговое коммунальное унитарное предприятие «Универмаг Беларусь».

Работают все отделы, кроме «Тканей» — этот все еще закрыт. Не работает пока и кафе «Встретимся на Немиге».



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Продавцы также говорят, что в магазине пока никаких изменений не происходило, кроме юридических.

Напомним, 28 апреля универмаг закрылся для решения технических вопросов, связанных с реорганизацией.