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Торговый дом «На Немиге» снова работает, но теперь под другим юрлицом

03.05.2021 14:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Магазин «На Немиге» снова открылся после короткого перерыва. Напомним, после реорганизации торговый дом входит в состав универсама «Беларусь».


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Визуально в магазине ничего не изменилось, разве что на вывеске указано другое юрлицо: вместо «Государственное предприятие «Торговый дом «На Немиге» теперь «Торговое коммунальное унитарное предприятие «Универмаг Беларусь».

Работают все отделы, кроме «Тканей» — этот все еще закрыт. Не работает пока и кафе «Встретимся на Немиге».


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Продавцы также говорят, что в магазине пока никаких изменений не происходило, кроме юридических.

Напомним, 28 апреля универмаг закрылся для решения технических вопросов, связанных с реорганизацией.

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Магазин «На Немиге» открылся после перерыва. Напомним, в универсаме была реорганизация, теперь он входит в состав универсама «Беларусь». Визуально - без изменений.
 
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