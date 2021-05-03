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«Учебный астероид» упал на Европу. Ученые ничего не смогли поделать

03.05.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если сегодня мы узнаем, что через полгода на Землю упадет крупный астероид, все современные технологии не помогут предотвратить катастрофу. Такой грустный вывод можно сделать из недельных учений, которые проводили спецы космических агентств США и Европы. 

Они столкнулись с гипотетическим сценарием: в 35 млн км от Земли летит астероид, который через полгода столкнется с планетой. С каждым днем учений участники получили чуть больше информации о размерах астероида, его траектории и вероятности столкновения с Землей. Специалистам предлагалось сотрудничать и использовать свои знания о технологиях, чтобы остановить катастрофу.

Выводы не обнадеживают. Ни одна из существующих на Земле технологий не может остановить столкновение, если учитывать шестимесячные рамки моделирования. Учения закончились тем, что астероид врезался в Центральную Европу.

— Если бы мы столкнулись с этим гипотетическим сценарием в реальной жизни, то не смогли бы запустить какой-либо космический корабль в такой короткий срок.

Снизить риск катастрофы удалось бы с помощью ядерного оружия. Но в рамках моделирования при размере астероида в диапазоне от 35 до 800 метров в диаметре эффективность ядерной ракеты оказалась сомнительной.

На четвертый день учений, когда стало ясно, что учебный астероид с вероятностью в 99% упадет у границы Чехии, Германии и Австрии, все, что было можно сделать, это досрочно эвакуировать пострадавшие районы.

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Если сегодня мы узнаем, что через полгода на Землю упадет крупный астероид, все современные технологии не помогут предотвратить катастрофу. Такой грустный вывод...
 
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