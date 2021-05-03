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На стиле. Обзор часов Huawei Watch Fit Elegant
фитнес-часы, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 1.64" (456x280, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 1 неделя 3 суток
фитнес-часы, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 1.64" (456x280, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 1 неделя 3 суток
Сталь
Удивительно, как восприятие устройства может поменяться всего-то из-за материла изготовления. Оригинальные
В Elegant сменили пластик на полированную нержавеющую сталь — и восприятие устройства кардинально изменилось. Доработанные Watch Fit смотрятся гораздо дороже своей цены. Это без преувеличений стильный аксессуар, на который банально приятно смотреть. Я еще добавил аскетичный монохромный циферблат в режиме Always On — вживую вообще бомба.
Из-за перехода на металл устройство чуть потяжелело и теперь весит 27 граммов вместо 21. Эта добавка, разумеется, не ощущается, Watch Fit Elegant все равно остаются очень легкими часами.
Дополняет серебристую сталь черный силиконовый ремешок с такой же стальной пряжкой, как и сам корпус. Ремешок силиконовый, но производитель утверждает, что материал отличается от того, что можно встретить в обычных Watch Fit. Говорят, обновленный ремешок более прочный, устойчивее к растяжению и нагреванию. Что ж, поверим — все равно рвать и сжигать девайс мы не стали.
В продаже также есть версия Watch Fit Elegant с белым ремешком и сталью золотистого цвета. Рискнем предположить, что это сугубо женский вариант, тогда как побывавший у нас серебристый можно назвать универсальным.
В остальном дизайн часов остался неизменным. Здесь по-прежнему есть единственная кнопка, шикарный 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 280×456 пикселей и микрофон под голосового помощника, который у нас все так же не работает.
Watch Fit Elegant — крутой апгрейд успешной модели часов. Всего-то за счет использования стали вместо пластика разработчики сделали устройство элегантнее, что и нашло свое отражение в названии обновленной модели.
Функциональность
А вот возможности Watch Fit Elegant
Основные настройки доступны через часы, однако широкие возможности кастомизации интерфейса — только через приложение для смартфона. Там можно найти еще миллиард видов оформления главного экрана, как бесплатных, так и за несколько американских центов.
Звонки по-прежнему можно принимать только на подключенную к смартфону гарнитуру. То есть именно через часы поговорить ни с кем не получится. Как и установить приложения от сторонних разработчиков.
Напомним, что Watch Fit также умеют удаленно управлять музыкальным плеером на смартфоне, активировать камеру на телефоне. Фонарик, календарь цикла, таймер, секундомер, будильники и функция поиска телефона — все это тоже найдется в длинном списке меню часов.
Автономность
Время, которое часы протянут без подключения к электросети, сильно зависит от режима использования Watch Fit. Мы не выключали отслеживание сна, пользовались всегда включенным экраном Always On, часы регулярно проверяли пульс и насыщенность крови кислородом. В общем, гоняли девайс в хвост и в гриву. В итоге в день уходило около 20—25% заряда батареи. То есть одного заряда должно хватить на четыре-пять дней.
Если ограничить автоматику в ее аппетитах, вполне можно продлить автономность до недели. Наверное, если оставить минимальный уровень подсветки и отключить все трекеры, то в режиме часов Watch Fit протянут заявленные производителем 10 дней работы.
Зарядка осуществляется через комплектный кабель с магнитным держателем. Зарядного устройства в коробке нет, так что позаботиться о нем придется самостоятельно. Можно также заряжать через порты компьютера/ноутбука.
На зарядку уходит около часа. Первые пять минут должны обеспечить день работы Watch Fit.
Итоги
Кого-то может ввести в заблуждение то, что производитель называет Watch Fit умными часами, а не браслетом. В действительности же это скорее очень красивый, продвинутый, но все-таки браслет с большим дисплеем. Здесь по сути нет взаимодействия с уведомлениями — их можно только прочитать и удалить, нельзя поставить сторонние приложения, ответить на звонок или совершить вызов.
Зато в качестве продвинутого фитнес-браслета Huawei Watch Fit Elegant выглядят замечательно. Особенно благодаря стильному стальному корпусу — за него производителю однозначно респект.
фитнес-часы, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 1.64" (456x280, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 1 неделя 3 суток
фитнес-часы, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 1.64" (456x280, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 1 неделя 3 суток
Благодарим офис
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В прошлом году Huawei выпустила модель Watch Fit, а сейчас на подходе Elegant-версия этих часов. Мы решили посмотреть, чем она отличается от прошлогоднего девайса и стоит ли...
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