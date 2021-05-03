На стиле. Обзор часов Huawei Watch Fit Elegant

Источник материала: Onliner В прошлом году Huawei выпустила модель Watch Fit , а сейчас на подходе Elegant-версия этих часов. Мы решили посмотреть, чем она отличается от прошлогоднего девайса и стоит ли переплата 70 рублей. Кому лень читать — да, стоит, но не все с этим согласятся.

Сталь

Удивительно, как восприятие устройства может поменяться всего-то из-за материла изготовления. Оригинальные Watch Fit были выполнены в пластиковом корпусе, разве что внешне похожем на алюминий. Корпус как корпус — внешний вид часов не вызывал вау-эффекта, это был обычный недорогой носимый аксессуар, которых много.





В Elegant сменили пластик на полированную нержавеющую сталь — и восприятие устройства кардинально изменилось. Доработанные Watch Fit смотрятся гораздо дороже своей цены. Это без преувеличений стильный аксессуар, на который банально приятно смотреть. Я еще добавил аскетичный монохромный циферблат в режиме Always On — вживую вообще бомба.

Из-за перехода на металл устройство чуть потяжелело и теперь весит 27 граммов вместо 21. Эта добавка, разумеется, не ощущается, Watch Fit Elegant все равно остаются очень легкими часами.





Дополняет серебристую сталь черный силиконовый ремешок с такой же стальной пряжкой, как и сам корпус. Ремешок силиконовый, но производитель утверждает, что материал отличается от того, что можно встретить в обычных Watch Fit. Говорят, обновленный ремешок более прочный, устойчивее к растяжению и нагреванию. Что ж, поверим — все равно рвать и сжигать девайс мы не стали.

В продаже также есть версия Watch Fit Elegant с белым ремешком и сталью золотистого цвета. Рискнем предположить, что это сугубо женский вариант, тогда как побывавший у нас серебристый можно назвать универсальным.





В остальном дизайн часов остался неизменным. Здесь по-прежнему есть единственная кнопка, шикарный 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 280×456 пикселей и микрофон под голосового помощника, который у нас все так же не работает.

Watch Fit Elegant — крутой апгрейд успешной модели часов. Всего-то за счет использования стали вместо пластика разработчики сделали устройство элегантнее, что и нашло свое отражение в названии обновленной модели.

Функциональность

А вот возможности Watch Fit Elegant не изменились . Так что мониторинг сна и стресса, наблюдение за пульсом, измерение уровня кислорода в крови и миллиард видов тренировок никуда не делись.

Основные настройки доступны через часы, однако широкие возможности кастомизации интерфейса — только через приложение для смартфона. Там можно найти еще миллиард видов оформления главного экрана, как бесплатных, так и за несколько американских центов.













Звонки по-прежнему можно принимать только на подключенную к смартфону гарнитуру. То есть именно через часы поговорить ни с кем не получится. Как и установить приложения от сторонних разработчиков.

Напомним, что Watch Fit также умеют удаленно управлять музыкальным плеером на смартфоне, активировать камеру на телефоне. Фонарик, календарь цикла, таймер, секундомер, будильники и функция поиска телефона — все это тоже найдется в длинном списке меню часов.

Автономность

Время, которое часы протянут без подключения к электросети, сильно зависит от режима использования Watch Fit. Мы не выключали отслеживание сна, пользовались всегда включенным экраном Always On, часы регулярно проверяли пульс и насыщенность крови кислородом. В общем, гоняли девайс в хвост и в гриву. В итоге в день уходило около 20—25% заряда батареи. То есть одного заряда должно хватить на четыре-пять дней.





Если ограничить автоматику в ее аппетитах, вполне можно продлить автономность до недели. Наверное, если оставить минимальный уровень подсветки и отключить все трекеры, то в режиме часов Watch Fit протянут заявленные производителем 10 дней работы.

Зарядка осуществляется через комплектный кабель с магнитным держателем. Зарядного устройства в коробке нет, так что позаботиться о нем придется самостоятельно. Можно также заряжать через порты компьютера/ноутбука.

На зарядку уходит около часа. Первые пять минут должны обеспечить день работы Watch Fit.

Итоги

Кого-то может ввести в заблуждение то, что производитель называет Watch Fit умными часами, а не браслетом. В действительности же это скорее очень красивый, продвинутый, но все-таки браслет с большим дисплеем. Здесь по сути нет взаимодействия с уведомлениями — их можно только прочитать и удалить, нельзя поставить сторонние приложения, ответить на звонок или совершить вызов.





Зато в качестве продвинутого фитнес-браслета Huawei Watch Fit Elegant выглядят замечательно. Особенно благодаря стильному стальному корпусу — за него производителю однозначно респект.

Благодарим офис Huawei в Беларуси за предоставленные на тест часы

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