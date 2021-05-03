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На стиле. Обзор часов Huawei Watch Fit Elegant

03.05.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В прошлом году Huawei выпустила модель Watch Fit, а сейчас на подходе Elegant-версия этих часов. Мы решили посмотреть, чем она отличается от прошлогоднего девайса и стоит ли переплата 70 рублей. Кому лень читать — да, стоит, но не все с этим согласятся.

Умные часы Huawei Watch FIT Elegant Edition (серебристый/черный)
1 отзыв
фитнес-часы, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 1.64" (456x280, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 1 неделя 3 суток
339 р.
7 предложений
Умные часы Huawei Watch FIT Elegant Edition (золотистый/белый)
1 отзыв
фитнес-часы, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 1.64" (456x280, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 1 неделя 3 суток
339 р.
6 предложений
Умные часы Huawei в Каталоге Onliner

Сталь

Удивительно, как восприятие устройства может поменяться всего-то из-за материла изготовления. Оригинальные Watch Fit были выполнены в пластиковом корпусе, разве что внешне похожем на алюминий. Корпус как корпус — внешний вид часов не вызывал вау-эффекта, это был обычный недорогой носимый аксессуар, которых много.

На стиле. Обзор часов Huawei Watch Fit Elegant

В Elegant сменили пластик на полированную нержавеющую сталь — и восприятие устройства кардинально изменилось. Доработанные Watch Fit смотрятся гораздо дороже своей цены. Это без преувеличений стильный аксессуар, на который банально приятно смотреть. Я еще добавил аскетичный монохромный циферблат в режиме Always On — вживую вообще бомба.

Из-за перехода на металл устройство чуть потяжелело и теперь весит 27 граммов вместо 21. Эта добавка, разумеется, не ощущается, Watch Fit Elegant все равно остаются очень легкими часами.

На стиле. Обзор часов Huawei Watch Fit Elegant

Дополняет серебристую сталь черный силиконовый ремешок с такой же стальной пряжкой, как и сам корпус. Ремешок силиконовый, но производитель утверждает, что материал отличается от того, что можно встретить в обычных Watch Fit. Говорят, обновленный ремешок более прочный, устойчивее к растяжению и нагреванию. Что ж, поверим — все равно рвать и сжигать девайс мы не стали.

В продаже также есть версия Watch Fit Elegant с белым ремешком и сталью золотистого цвета. Рискнем предположить, что это сугубо женский вариант, тогда как побывавший у нас серебристый можно назвать универсальным.

На стиле. Обзор часов Huawei Watch Fit Elegant

В остальном дизайн часов остался неизменным. Здесь по-прежнему есть единственная кнопка, шикарный 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 280×456 пикселей и микрофон под голосового помощника, который у нас все так же не работает.

Watch Fit Elegant — крутой апгрейд успешной модели часов. Всего-то за счет использования стали вместо пластика разработчики сделали устройство элегантнее, что и нашло свое отражение в названии обновленной модели.

Функциональность

А вот возможности Watch Fit Elegant не изменились. Так что мониторинг сна и стресса, наблюдение за пульсом, измерение уровня кислорода в крови и миллиард видов тренировок никуда не делись.

Основные настройки доступны через часы, однако широкие возможности кастомизации интерфейса — только через приложение для смартфона. Там можно найти еще миллиард видов оформления главного экрана, как бесплатных, так и за несколько американских центов.






Звонки по-прежнему можно принимать только на подключенную к смартфону гарнитуру. То есть именно через часы поговорить ни с кем не получится. Как и установить приложения от сторонних разработчиков.

Напомним, что Watch Fit также умеют удаленно управлять музыкальным плеером на смартфоне, активировать камеру на телефоне. Фонарик, календарь цикла, таймер, секундомер, будильники и функция поиска телефона — все это тоже найдется в длинном списке меню часов.

Автономность

Время, которое часы протянут без подключения к электросети, сильно зависит от режима использования Watch Fit. Мы не выключали отслеживание сна, пользовались всегда включенным экраном Always On, часы регулярно проверяли пульс и насыщенность крови кислородом. В общем, гоняли девайс в хвост и в гриву. В итоге в день уходило около 20—25% заряда батареи. То есть одного заряда должно хватить на четыре-пять дней.

На стиле. Обзор часов Huawei Watch Fit Elegant

Если ограничить автоматику в ее аппетитах, вполне можно продлить автономность до недели. Наверное, если оставить минимальный уровень подсветки и отключить все трекеры, то в режиме часов Watch Fit протянут заявленные производителем 10 дней работы.

Зарядка осуществляется через комплектный кабель с магнитным держателем. Зарядного устройства в коробке нет, так что позаботиться о нем придется самостоятельно. Можно также заряжать через порты компьютера/ноутбука.

На зарядку уходит около часа. Первые пять минут должны обеспечить день работы Watch Fit.

Итоги

Кого-то может ввести в заблуждение то, что производитель называет Watch Fit умными часами, а не браслетом. В действительности же это скорее очень красивый, продвинутый, но все-таки браслет с большим дисплеем. Здесь по сути нет взаимодействия с уведомлениями — их можно только прочитать и удалить, нельзя поставить сторонние приложения, ответить на звонок или совершить вызов.

На стиле. Обзор часов Huawei Watch Fit Elegant

Зато в качестве продвинутого фитнес-браслета Huawei Watch Fit Elegant выглядят замечательно. Особенно благодаря стильному стальному корпусу — за него производителю однозначно респект.

Умные часы Huawei Watch FIT Elegant Edition (серебристый/черный)
1 отзыв
фитнес-часы, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 1.64" (456x280, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 1 неделя 3 суток
339 р.
7 предложений
Умные часы Huawei Watch FIT Elegant Edition (золотистый/белый)
1 отзыв
фитнес-часы, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 1.64" (456x280, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 1 неделя 3 суток
339 р.
6 предложений
Умные часы Huawei в Каталоге Onliner

Благодарим офис Huawei в Беларуси за предоставленные на тест часы

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В прошлом году Huawei выпустила модель Watch Fit, а сейчас на подходе Elegant-версия этих часов. Мы решили посмотреть, чем она отличается от прошлогоднего девайса и стоит ли...
 
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