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Как через прокси можно заходить на заблокированные сайты
03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Взаимодействие людей во всемирной паутине уже невозможно остановить. Практически каждый человек путешествует по интернету в поисках необходимой информации. Без сомнения при высокой активности в интернете актуальным становиться вопрос анонимности и безопасности пользователей.
Также немаловажный вопрос: как обойти ограничения сайтов и веб-ресурсов, которые блокируют аккаунты за несоблюдение тех или иных правил. Многие веб-ресурсы устанавливают территориальные ограничения. В общем вопросов возникает много, но не все знают как их решить.
Именно для активных пользователей сети были разработаны прокси-серверы, которые помогают решить ряд вопросов, возникающих при работе в сети.
Что такое прокси-сервер?
Прокси-сервер - это промежуточный сервер (посредник) между пользователем и веб-ресурсом (сайтом). При подключении к сети прокси использует свой IP-адрес, тем самым обеспечивает полную анонимность пользователя. При взаимодействии пользователей прокси шифрует передаваемую информацию, делая ее недоступной третьим лицам.
Прокси-сервер может находится на территории любого государства, поэтому легко решает вопрос территориальных ограничений. Если вы ведете свою деятельность в Швейцарии, вам необходимо пользоваться интернет ресурсами этой страны. Возникает проблема: многие сайты ставят ограничения для посещения иностранными гражданами. Решают данную проблему прокси с IP-адресом, зарегистрированным на территории нужной страны.
Прокси делятся на бесплатные (общедоступные) и платные (приватные). Многие сайты предлагают списки бесплатных прокси-серверов. Чтобы найти из списка работающий прокси необходимо потратить немало времени. Еще одним из недостатков является общедоступность прокси для большого количества пользователей, соответственно такие серверы очень скоро становятся явными и блокируются сайтами. Следовательно пользователю снова придется тратить время на поиски хорошего прокси-сервера.
Рекомендуем отдавать предпочтения платным (приватным) прокси. Почему?
Во-первых: прокси выдается в одни руки.
Во-вторых: прокси стабильно работают все время пока вы его оплачиваете.
В-третьих: всегда есть техподдержка сервиса, где вы приобретаете прокси.
Немаловажно выбрать проверенный и с хорошей репутацией сервис, который предоставляет приватные прокси. Отзывы всегда можно найти в интернете.
Элитные прокси-серверы вы можете приобрести в сервисе
Как зайти через прокси сервер в интернет?
Для подключения к сети через прокси-сервер нужно поменять настройки в браузере, который используется на вашем компьютере.
Например настроим прокси-сервер в браузере Google Chrome
Открываем Google Chrome
Заходим в меню браузера, в верхнем правом углу вертикальное троеточие “ ⋮ ”
Проваливаемся в “Настройки”
Спускаемся вниз и выбираем “Дополнительные»
В разделе “Система” выбираем “Открыть настройки прокси-сервера для компьютера»
Спускаемся в раздел “Настройка прокси вручную”
Активируем “Использовать прокси-сервер”
Записываем в строке “Адрес” IP-адрес, в строке “Порт” соответственно порт прокси-сервера
В окне “Не использовать прокси-сервер для адресов, которые начинаются с указанных ниже записей” при необходимости вносим URL - ресурсов, куда вы планируете заходить без прокси. Если вы подключены к локальной сети, то и в ней можно работать без прокси-сервера, отметив галочкой раздел “Не использовать прокси-сервер для локальных (внутрисетевых) адресов”.
Закрепляем результат нажатием на кнопку “Сохранить”
Если прокси-сервер работает с использованием Логина и пароля, то в браузере выплывет окно, в которое нужно будет заполнить. В строке “Имя пользователя” вносим логин, в строке “Пароль” вводим пароль прокси и нажимаем “Вход”
После внесения параметров прокси-сервера подключение к сети будет осуществляться через прокси. Во всех других браузерах настройки в целом очень похожи. Инструкции по настройке прокси можно найти на сайте прокси-сервиса, который вы выбираете в качестве поставщика прокси.
В этой статье затронуты самые актуальные вопросы для пользователей интернет сети, но это далеко не все задачи, которые решает прокси-сервер. В заключении хочется пожелать вам развития, успехов и безопасного подключения к сети.
ИНН - 701717898558, ИП Модебадзе Г. С.
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При высокой активности в интернете актуальным становиться вопрос анонимности и безопасности пользователей.
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