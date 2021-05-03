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Как через прокси можно заходить на заблокированные сайты

03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Взаимодействие людей во всемирной паутине уже невозможно остановить. Практически каждый человек путешествует по интернету в поисках необходимой информации. Без сомнения при высокой активности в интернете актуальным становиться вопрос анонимности и безопасности пользователей.

Также немаловажный вопрос: как обойти ограничения сайтов и веб-ресурсов, которые блокируют аккаунты за несоблюдение тех или иных правил. Многие веб-ресурсы устанавливают территориальные ограничения.  В общем вопросов возникает много, но не все знают как их решить.

Именно для активных пользователей сети были разработаны прокси-серверы, которые помогают решить ряд вопросов, возникающих при работе в сети.

Как через прокси можно заходить на заблокированные сайты

Что такое прокси-сервер?

Прокси-сервер - это промежуточный сервер (посредник) между пользователем и веб-ресурсом (сайтом). При подключении к сети прокси использует свой IP-адрес, тем самым обеспечивает полную анонимность пользователя. При взаимодействии пользователей прокси шифрует передаваемую информацию, делая ее недоступной третьим лицам.

Прокси-сервер может находится на территории любого государства, поэтому легко решает вопрос территориальных ограничений. Если вы ведете свою деятельность в Швейцарии, вам необходимо пользоваться интернет ресурсами этой страны. Возникает проблема: многие сайты ставят ограничения для посещения иностранными гражданами. Решают данную проблему прокси с IP-адресом, зарегистрированным на территории нужной страны.

Прокси делятся на  бесплатные (общедоступные) и платные (приватные). Многие сайты предлагают списки бесплатных прокси-серверов. Чтобы найти из списка работающий прокси необходимо потратить немало времени. Еще одним из недостатков является общедоступность прокси для большого количества пользователей, соответственно такие серверы очень скоро становятся явными и блокируются сайтами. Следовательно пользователю снова придется тратить время на поиски хорошего прокси-сервера.

Рекомендуем отдавать предпочтения платным (приватным) прокси. Почему?

Во-первых: прокси выдается в одни руки.

Во-вторых: прокси стабильно работают все время пока вы его оплачиваете.

В-третьих: всегда есть техподдержка сервиса, где вы приобретаете прокси.

Немаловажно выбрать проверенный и с хорошей репутацией сервис, который предоставляет приватные прокси. Отзывы всегда можно найти в интернете.

Элитные прокси-серверы вы можете приобрести в сервисе proxys.io Квалифицированные специалисты сервиса на протяжении многих лет добросовестно выполняют свою работу и дорожат долгосрочным сотрудничеством с каждым клиентом. В любое время техподдержка готова ответить на все ваши вопросы и выбрать подходящий для вас прокси-сервер.

Как зайти через прокси сервер в интернет?

Для подключения к сети через прокси-сервер нужно поменять настройки в браузере, который используется на вашем компьютере.

Например настроим прокси-сервер в  браузере Google Chrome

Открываем Google Chrome

Заходим в меню браузера, в верхнем правом углу вертикальное троеточие “ ⋮ ”

Как через прокси можно заходить на заблокированные сайты

Проваливаемся в “Настройки”

Как через прокси можно заходить на заблокированные сайты

Спускаемся вниз и выбираем “Дополнительные»

Как через прокси можно заходить на заблокированные сайты

В разделе “Система” выбираем “Открыть настройки прокси-сервера для компьютера»

Как через прокси можно заходить на заблокированные сайты

Спускаемся в раздел “Настройка прокси вручную”

Активируем “Использовать прокси-сервер”

Записываем в строке “Адрес”  IP-адрес, в строке “Порт” соответственно порт  прокси-сервера

Как через прокси можно заходить на заблокированные сайты

В окне “Не использовать прокси-сервер для адресов, которые начинаются с указанных ниже записей” при необходимости вносим URL - ресурсов, куда вы планируете заходить без прокси. Если вы подключены к локальной сети, то и в ней можно работать без прокси-сервера, отметив галочкой раздел “Не использовать прокси-сервер для локальных (внутрисетевых) адресов”.

Как через прокси можно заходить на заблокированные сайты

Закрепляем результат нажатием на кнопку “Сохранить”

Если прокси-сервер работает с использованием Логина и пароля, то в браузере выплывет окно, в которое нужно будет заполнить. В строке “Имя пользователя” вносим логин, в строке “Пароль” вводим пароль прокси и нажимаем “Вход”

Как через прокси можно заходить на заблокированные сайты

После внесения параметров прокси-сервера подключение к сети будет осуществляться через прокси. Во всех других браузерах настройки в целом очень похожи. Инструкции по настройке прокси можно найти на сайте прокси-сервиса, который вы выбираете в качестве поставщика прокси.

В этой статье затронуты самые актуальные вопросы для пользователей интернет сети, но это далеко не все задачи, которые решает прокси-сервер. В заключении хочется пожелать вам развития, успехов и безопасного подключения к сети.

ИНН - 701717898558, ИП Модебадзе Г. С.

 
 
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