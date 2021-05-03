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Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером
Источник материала: АФН
Парламент Армении не избрал исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства.
Как сообщают армянские СМИ, за его назначение проголосовал один человек, против — три, еще 75 парламентариев воздержались.
Правящая фракция «Мой шаг» не стала голосовать, оппозиционная фракция «Процветающая Армения» в заседании не участвовала, оппозиция фракция «Просвещенная Армения» проголосовала против.
Процесс голосования инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов
25 апреля Пашинян объявил, что уходит в отставку, но до выборов продолжит исполнять обязанности премьера.
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Парламент Армении не избрал исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства.
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