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Белорусские правозащитники номинированы на международную премию Front Line Defenders
Источник материала: АФН
Координационный совет
На премию номинированы члены правозащитного центра «Весна» Марфа Рабкова, Андрей Чапюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица, а также директор и юрист «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергей Дроздовский и Олег Граблевский.
"Номинируя репрессированных правозащитников, мы стремимся поддержать их, их организации и семьи, а также выразить благодарность за их работу в критической ситуации в Беларуси, – прокомментировала член президиума КС Ольга Ковалькова. – Необходимо постоянно привлекать внимание международного сообщества к ситуации в Беларуси и сложным условиям, в которых работают наши правозащитники".
Шесть номинированных правозащитников признаны политзаключенными и сейчас находятся под стражей или под домашним арестом.
Награда
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Координационный совет номинировал белорусских правозащитников на международную премию Front Line Defenders.
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