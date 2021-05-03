Журналиста Дениса Ивашина посадили в карцер













"Для Гродненского журналиста, члена Белорусской ассоциации журналистов Дениса Ивашина не приняли передачу, — говорит Сергей Апанович. — Администрация тюрьмы сообщила, что журналист находится второй день в карцере. Это означает, что за весь срок, пока он будет в этом более строгом месте нахождения в Гродненской тюрьме, ему нельзя будет передавать передачи и он не сможет встретиться с адвокатом. По словам жены, сегодня как раз прошел 50-й день пребывания Дениса за решеткой. И ей очень жаль, что Денис не сможет отметить такой праздник как Пасха пусть и тюрьме, куда она собиралась передать различные пасхальные подарки".





Дениса Ивашина задержали 12 марта. До поздней ночи в квартире журналиста силовики проводили обыск. Также в тот вечер обыск провели дома у матери Дениса, а 15 марта пришли с обыском к его 95-летней бабушке.





Денис Ивашин занимается расследованиями. В Беларуси сотрудничает с "Новым часам". Последний его материал для "НЧ" был о том, как бывшие украинские "беркутовцы" успешно устроились на службу в белорусскую милицию. Родственники и коллеги считают, что задержание Ивашина связано именно с этим. Денису Ивашину предъявлено обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса — "Вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел".