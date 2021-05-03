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Журналиста Дениса Ивашина посадили в карцер

03.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Независимый журналист Денис Ивашин, который сотрудничает с "Новым часам", находится за решеткой в тюрьме №1 Гродно с 12 марта 2021 года. Его схватили возле дома, когда он шел в аптеку за лекарствами. Что происходит с политзаключенным сейчас, рассказал корреспондент "Радые Рацыя" Сергей Апанович.




"Для Гродненского журналиста, члена Белорусской ассоциации журналистов Дениса Ивашина не приняли передачу, — говорит Сергей Апанович. — Администрация тюрьмы сообщила, что журналист находится второй день в карцере. Это означает, что за весь срок, пока он будет в этом более строгом месте нахождения в Гродненской тюрьме, ему нельзя будет передавать передачи и он не сможет встретиться с адвокатом. По словам жены, сегодня как раз прошел 50-й день пребывания Дениса за решеткой. И ей очень жаль, что Денис не сможет отметить такой праздник как Пасха пусть и тюрьме, куда она собиралась передать различные пасхальные подарки".

Дениса Ивашина задержали 12 марта. До поздней ночи в квартире журналиста силовики проводили обыск. Также в тот вечер обыск провели дома у матери Дениса, а 15 марта пришли с обыском к его 95-летней бабушке.

Денис Ивашин занимается расследованиями. В Беларуси сотрудничает с "Новым часам". Последний его материал для "НЧ" был о том, как бывшие украинские "беркутовцы" успешно устроились на службу в белорусскую милицию. Родственники и коллеги считают, что задержание Ивашина связано именно с этим. Денису Ивашину предъявлено обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса — "Вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел".
 
Теги: Гродно
 
 
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Независимый журналист Денис Ивашин, который сотрудничает с "Новым часам", находится за решеткой в тюрьме №1 Гродно с 12 марта 2021 года. Его схватили возле дома, когда...
 
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