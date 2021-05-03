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Левчук опроверг информацию о своей отставке
Источник материала: Партизан
Главный тренер «Спутника» Вячеслав Левчук опроверг слухи о своей отставке,
«Пошли слухи об отставке главного тренера Вячеслава Левчука из «Спутника». В данную минуту сам тренер опроверг свою отставку. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. По нашим данным сегодня состоится собрание, так сказать всех заинтересованных лиц, на котором и может быть принято решение о смене главного тренера. Посмотрим», – пишет издание.
Ранее сообщалось, что клуб возглавит россиянин Виктор Кумыков.
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Главный тренер «Спутника» Вячеслав Левчук опроверг слухи о своей отставке, сообщает Football.by.
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