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Торговый дом «На Немиге» снова работает, но теперь под другим юрлицом
Источник материала: Партизан
Магазин «На Немиге» снова открылся после короткого перерыва. Напомним, после реорганизации торговый дом входит в состав универсама «Беларусь».
Визуально в магазине ничего не изменилось, разве что на вывеске указано другое юрлицо: вместо «Государственное предприятие «Торговый дом «На Немиге» теперь «Торговое коммунальное унитарное предприятие «Универмаг Беларусь».
Работают все отделы, кроме «Тканей» — этот все еще закрыт. Не работает пока и кафе «Встретимся на Немиге».
Продавцы также говорят, что в магазине пока никаких изменений не происходило, кроме юридических,
Напомним, 28 апреля универмаг закрылся для решения технических вопросов, связанных с реорганизацией.
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Магазин «На Немиге» снова открылся после короткого перерыва. Напомним, после реорганизации торговый дом входит в состав универсама «Беларусь».
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