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Госзакупки ко Дню Победы. Красно-зеленый фейерверк и 4 тысячи шаров, чествование флага и концерт
Источник материала: Tut.by
Судя по сайту госзакупок, в Минске 9 мая будет насыщенная программа. На площади Государственного флага будут чествовать флаг и герб, на площади Победы устроят гала-концерт. Вечером в пяти точках будет красно-зеленое пиротехническое шоу, а еще зачем-то закупают 4 тысячи шаров с гелием (вы догадываетесь, какого цвета). Посмотрели в тендерах, во сколько все это может обойтись.
Пиротехническое шоу
Фейерверк запланирован на 9 мая, 23.00, продолжительность — пять минут. Запускать его хотят на пяти площадках: в парке Янки Купалы, у «Чижовка-Арены», в парках Павлова и Уго Чавеса, а также в деревне Зацень вблизи водохранилища «Дрозды».
Судя по
Интересная деталь: в техзадании прописано, что преобладающая цветовая гамма пиротехнического шоу должна быть в цветах национального флага Республики Беларусь.
Концерт на площади Победы
На площади Победы в Минске 9 мая запланировали концерт «Подвиг народа бессмертен». На прошлой неделе появился
Стоимость этой закупки оценивается в 430 000 рублей, тендер уже завершен. Источник финансирования — местный бюджет. На эти деньги предлагалось установить сцену, 12 экранов, генераторы огня, тумана, прожекторы и другое оборудование для концерта.
На площадь Победы уже начали устанавливать конструкции для концерта.
4 тысячи красных и зеленых шаров
Еще «Минскконцерт» закупает к Дню Победы воздушные шары с гелием. Согласно
Как именно будут использовать шары на празднике, в закупке не указано.
Ритуал чествования госфлага и госгерба
Недавно завершили и такой любопытный
Мероприятие пройдет на площади Государственного флага 9 мая. Из местного бюджета на него готовы потратить 145 тысяч рублей.
Напомним, в Беларуси во второе воскресенье мая
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Судя по сайту госзакупок, в Минске 9 мая будет насыщенная программа. На площади Государственного флага будут чествовать флаг и герб, на площади Победы устроят...
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