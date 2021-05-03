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Госзакупки ко Дню Победы. Красно-зеленый фейерверк и 4 тысячи шаров, чествование флага и концерт

03.05.2021 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Судя по сайту госзакупок, в Минске 9 мая будет насыщенная программа. На площади Государственного флага будут чествовать флаг и герб, на площади Победы устроят гала-концерт. Вечером в пяти точках будет красно-зеленое пиротехническое шоу, а еще зачем-то закупают 4 тысячи шаров с гелием (вы догадываетесь, какого цвета). Посмотрели в тендерах, во сколько все это может обойтись.

Пиротехническое шоу


Так выглядел фейерверк 9 мая 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фейерверк запланирован на 9 мая, 23.00, продолжительность — пять минут. Запускать его хотят на пяти площадках: в парке Янки Купалы, у «Чижовка-Арены», в парках Павлова и Уго Чавеса, а также в деревне Зацень вблизи водохранилища «Дрозды».

Судя по тендеру, размещенному на сайте госзакупок, из бюджета на оборудование для зрелища готовы потратить 230 тысяч рублей. Сейчас «Минскконцерт» ищет исполнителя для «пиротехнической постановки под оригинальное музыкальное сопровождение» в честь Дня Победы.

Интересная деталь: в техзадании прописано, что преобладающая цветовая гамма пиротехнического шоу должна быть в цветах национального флага Республики Беларусь.

Концерт на площади Победы


Так выглядел концерт на площади Победы 9 мая 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На площади Победы в Минске 9 мая запланировали концерт «Подвиг народа бессмертен». На прошлой неделе появился тендер на техобеспечение мероприятия.

Стоимость этой закупки оценивается в 430 000 рублей, тендер уже завершен. Источник финансирования — местный бюджет. На эти деньги предлагалось установить сцену, 12 экранов, генераторы огня, тумана, прожекторы и другое оборудование для концерта.

На площадь Победы уже начали устанавливать конструкции для концерта.

4 тысячи красных и зеленых шаров

Еще «Минскконцерт» закупает к Дню Победы воздушные шары с гелием. Согласно тендеру, заявки на который еще принимают, нужно 2 тысячи красных и 2 тысячи зеленых шаров. На них готовы потратить из бюджета 8 тысяч рублей.

Как именно будут использовать шары на празднике, в закупке не указано.

Ритуал чествования госфлага и госгерба


Изображение: с сайта goszakupki.by

Недавно завершили и такой любопытный тендер — на «материально-техническое обеспечение торжественного ритуала чествования Государственного флага Республики Беларусь и Государственного герба Республики Беларусь».

Мероприятие пройдет на площади Государственного флага 9 мая. Из местного бюджета на него готовы потратить 145 тысяч рублей.

Напомним, в Беларуси во второе воскресенье мая отмечается День государственного герба и флага. В прошлом году он приходился на 10 мая, в этом — на 9-е. Таким образом, праздник совпадет с Днем Победы.

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Теги: Минск
 
 
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Судя по сайту госзакупок, в Минске 9 мая будет насыщенная программа. На площади Государственного флага будут чествовать флаг и герб, на площади Победы устроят...
 
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