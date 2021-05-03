Госзакупки ко Дню Победы. Красно-зеленый фейерверк и 4 тысячи шаров, чествование флага и концерт

Источник материала: Tut.by

Судя по сайту госзакупок, в Минске 9 мая будет насыщенная программа. На площади Государственного флага будут чествовать флаг и герб, на площади Победы устроят гала-концерт. Вечером в пяти точках будет красно-зеленое пиротехническое шоу, а еще зачем-то закупают 4 тысячи шаров с гелием (вы догадываетесь, какого цвета). Посмотрели в тендерах, во сколько все это может обойтись.

Пиротехническое шоу



Так выглядел фейерверк 9 мая 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фейерверк запланирован на 9 мая, 23.00, продолжительность — пять минут. Запускать его хотят на пяти площадках: в парке Янки Купалы, у «Чижовка-Арены», в парках Павлова и Уго Чавеса, а также в деревне Зацень вблизи водохранилища «Дрозды».

Судя по тендеру , размещенному на сайте госзакупок, из бюджета на оборудование для зрелища готовы потратить 230 тысяч рублей. Сейчас «Минскконцерт» ищет исполнителя для «пиротехнической постановки под оригинальное музыкальное сопровождение» в честь Дня Победы.

Интересная деталь: в техзадании прописано, что преобладающая цветовая гамма пиротехнического шоу должна быть в цветах национального флага Республики Беларусь.

Концерт на площади Победы



Так выглядел концерт на площади Победы 9 мая 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На площади Победы в Минске 9 мая запланировали концерт «Подвиг народа бессмертен». На прошлой неделе появился тендер на техобеспечение мероприятия.

Стоимость этой закупки оценивается в 430 000 рублей, тендер уже завершен. Источник финансирования — местный бюджет. На эти деньги предлагалось установить сцену, 12 экранов, генераторы огня, тумана, прожекторы и другое оборудование для концерта.

На площадь Победы уже начали устанавливать конструкции для концерта.

4 тысячи красных и зеленых шаров

Еще «Минскконцерт» закупает к Дню Победы воздушные шары с гелием. Согласно тендеру , заявки на который еще принимают, нужно 2 тысячи красных и 2 тысячи зеленых шаров. На них готовы потратить из бюджета 8 тысяч рублей.

Как именно будут использовать шары на празднике, в закупке не указано.

Ритуал чествования госфлага и госгерба



Изображение: с сайта goszakupki.by

Недавно завершили и такой любопытный тендер — на «материально-техническое обеспечение торжественного ритуала чествования Государственного флага Республики Беларусь и Государственного герба Республики Беларусь».

Мероприятие пройдет на площади Государственного флага 9 мая. Из местного бюджета на него готовы потратить 145 тысяч рублей.

Напомним, в Беларуси во второе воскресенье мая отмечается День государственного герба и флага. В прошлом году он приходился на 10 мая, в этом — на 9-е. Таким образом, праздник совпадет с Днем Победы.