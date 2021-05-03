|
Привидение из водопровода. Посмотрите, как скунс пытается испугать камеру видеонаблюдения
Источник материала: Tut.by
«Устрашаюшие» кадры были опубликованы на странице Комиссии по сохранению дикой природы Флориды в Facebook. На них видно, как скунс пытается испугать камеру видеонаблюдения.
Животное делает стойку на голове, встав на передние лапы, и распускает хвост. Возможно, оно подумало, что перед ним не записывающее устройство, а враг, пытающийся напасть на него. Как бы там ни было, действия скунса развеселили пользователей соцсетей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые установили камеры около водопроводов (среды обитания скунсов), чтобы получше изучить повадки этих животных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)