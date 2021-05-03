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На МКАД водитель Opel насмерть сбил вышедшую после ДТП из Mazda женщину. Приговор суда
Источник материала: Tut.by
Водитель, насмерть сбивший женщину на МКАД, получил 2,5 года «домашней химии». Об этом
Напомним, происшествие
В результате происшествия женщина получила тяжкие телесные повреждения, от которых умерла.
В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину, чистосердечно раскаялся. Он также частично возместил моральный вред потерпевшим в размере 5000 рублей.
Суд Заводского района признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам и шести месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Также суд признал за потерпевшими право на удовлетворение гражданского иска о возмещении денежной компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Вопрос о его размерах передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Мужчина получил 2,5 года «домашней химии».
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