На МКАД водитель Opel насмерть сбил вышедшую после ДТП из Mazda женщину. Приговор суда

Источник материала: Tut.by

Водитель, насмерть сбивший женщину на МКАД, получил 2,5 года «домашней химии». Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.



Фото: t.me/skgovby

Напомним, происшествие случилось 12 декабря 2020 года. Следствие установило, что 25-летний водитель Opel ехал по МКАД со стороны улицы Ташкентской, проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке и ее изменениям, при возникновении препятствия и опасности для движения в виде стоящего после ДТП Mazda с включенной аварийной световой сигнализацией, немедленно не принял мер к снижению скорости, в результате чего врезался в легковушку и сбил женщину, которая стояла на проезжей части около автомобиля.

В результате происшествия женщина получила тяжкие телесные повреждения, от которых умерла.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину, чистосердечно раскаялся. Он также частично возместил моральный вред потерпевшим в размере 5000 рублей.



Фото: t.me/skgovby

Суд Заводского района признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам и шести месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Также суд признал за потерпевшими право на удовлетворение гражданского иска о возмещении денежной компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Вопрос о его размерах передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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