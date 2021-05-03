ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На МКАД водитель Opel насмерть сбил вышедшую после ДТП из Mazda женщину. Приговор суда

03.05.2021 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Водитель, насмерть сбивший женщину на МКАД, получил 2,5 года «домашней химии». Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.


Фото: t.me/skgovby

Напомним, происшествие случилось 12 декабря 2020 года. Следствие установило, что 25-летний водитель Opel ехал по МКАД со стороны улицы Ташкентской, проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке и ее изменениям, при возникновении препятствия и опасности для движения в виде стоящего после ДТП Mazda с включенной аварийной световой сигнализацией, немедленно не принял мер к снижению скорости, в результате чего врезался в легковушку и сбил женщину, которая стояла на проезжей части около автомобиля.

В результате происшествия женщина получила тяжкие телесные повреждения, от которых умерла.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину, чистосердечно раскаялся. Он также частично возместил моральный вред потерпевшим в размере 5000 рублей.


Фото: t.me/skgovby

Суд Заводского района признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам и шести месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Также суд признал за потерпевшими право на удовлетворение гражданского иска о возмещении денежной компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Вопрос о его размерах передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Учебный астероид» упал на Европу. Ученые ничего не смогли поделать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by