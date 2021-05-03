Лебедько: «Экономия на атомной станции – страшная весть»

Источник материала: Салiдарнасць

Кто заплатит по долгам Островецкой АЭС?

Политологи и экономисты много спорят о будущем атомной электростанции под Островцом, станет ли она успешным проектом или новой «черной дырой» в экономике . Минэнерго тем временем утверждает, что очередное отключение первого энергоблока от сети – плановое, проводятся все необходимые испытания и исследования, и запуск состоится, как положено .

О позиции белорусских демократических сил в отношении БелАЭС рассказал руководитель центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько «Маланка.Live» :

– У сторонников перемен есть общий взгляд в целом на ситуацию, на чернобыльскую историю и строительство атомной станции. В Минске, Гомеле и других городах 26 апреля должны были бы пройти Чернобыльские шляхи. Они проходили на протяжении десятилетий, и это вопрос не политической оппозиции, а вопрос неравнодушия конкретного человека.

Люди хотят иметь право – конституционное право – на то, чтобы выражать свою позицию по отношению к Чернобылю, к БелАЭС – но это право отняли. Это не оппозиционная повестка дня, но общегражданская проблема. У меня в эфире на канале ОГП-ТВ были лидеры политических партий, и как раз во время прямого эфира в офис партии «Зеленые» попытались вломиться неизвестные люди, чтобы захватить лидера партии Кучука. Это видели и наши литовские коллеги-депутаты, и депутаты украинской Верховной Рады; и находясь по соседству с нами, они уже не понимают, как такое может происходить в стране, которая является частью европейского квартала…

По мнению политика, в будущей Конституции конкретную статью относительно АЭС прописывать не следует, но о «зеленой» экономике задуматься важно:

– Тренд должен быть направлен на перспективные технологии. Не надо смотреть в прошлое и цепляться за него. Конечно же, Беларусь должна делать ставку на «зеленую» экономику.

Возьмем хотя бы Германию, одну из самых успешных стран не только в Европе, но и в мире – мы видим, какие процессы там происходят; они постепенно отказываются от атомной энергетики, переходят на энергосбережение, альтернативные природные методы…

Это тренд, и он проявляется также в политическом сегменте. Сейчас «Зеленые», о которых не слышали 30-40 лет, становятся одной из ведущих политических сил. Пройдут выборы в Бундестаг, и мой прогноз, что они точно будут в тройке, в коалиции, которая будет формировать правительство.

Поэтому, на мой взгляд, положениям о «зеленой» экономике есть место в проекте Конституции. Но что касается окончательных формулировок – это не моя компетенция, это должны решать наши граждане. Думаю, все злободневные вопросы мы вынесем для обсуждения на разных больших площадках, например, как «Голос». Самое главное, дать людям столько информации, чтобы у них был не просто выбор, а осознанный выбор.

Зрители поинтересовались у политика, что, по его мнению, стоит сделать с Островецкой АЭС после ухода Лукашенко.

– Не надо откладывать на потом, ожидая, когда Лукашенко уйдет, есть пространство для того, чтобы делать что-то уже сейчас, – отметил Анатолий Лебедько. – Важно задавать неудобные вопросы тем, кто хочет отчитаться, что якобы был проведен «общереспубликанский опрос» и все двумя руками проголосовали за Островецкую АЭС.

Что можно было бы сделать из этого саркофага в перспективе? Возможно, интересный логистический центр – это как вариант.

Отдельная болевая точка – кредиты, взятые в том числе на строительство АЭС, потому как мы берем новые кредиты для оплаты старых. Долговые расписки, которые оформляет Александр Лукашенко, есть часть ответственности всех граждан Беларуси, долги только растут, и все это ложится бременем на тех, кто не имеет к кредитам никакого отношения. Если вы считаете, что ваша кредитная история чиста – вы заблуждаетесь. Могу немного ошибиться, но, по-моему, сейчас более 4 тысяч долларов должен каждый белорус.

Кредиты, взятые на строительство АЭС, очень плохие, они токсичные. Не знаю, при каком царе Горохе можно будет их погасить – ведь атомная энергия дорожает, в то время как энергия из альтернативных источников дешевеет.

Меня здесь смущает и то, что мы до конца не знаем, сколько взял Лукашенко на строительство атомной станции. Во время последних переговоров с Путиным он обсуждал вопрос как бы сэкономленных на этом денег, и 3 миллиарда долларов Путин передал ему для решения каких-то повседневных вопросов. Но это не оптимистичная новость, что мы что-то сэкономили. Экономия на атомной станции – страшная весть; значит, что где-то что-то поставлено худшего качества, и оно может «рвануть» в любое время…

А тот факт, что БелАЭС освободили до 2041 года от уплаты налогов, свидетельствует о том, что мы создали накопитель новых проблем. Ведь нам какую сказку рассказывали пропагандисты от Лукашенко – что АЭС позволить решить многие проблемы Беларуси, чуть ли не на велосипедах будем ездить на атомной энергии. А оказывается, для того чтобы просто поддержать эту станцию, ее освобождают от различного рода налогов.

Почему субъекты хозяйствования в разных условиях – почему частник должен платить по полной программе, а за это чудище, которое является не столько экономическим, сколько геополитическим, должны рассчитываться граждане? С точки зрения налогоплательщиков, это нечестная конкуренция, это противоречит законам рынка и так быть не может. Но это нормально для режима Александра Лукашенко, для людей из прошлого.