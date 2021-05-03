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Цена Binance Coin достигла нового максимума выше $650
Источник материала: АФН
В понедельник, 3 мая, токен BNB криптовалютной биржи Binance достиг нового максимума на отметках выше $650.
Капитализация проекта впервые превысила $100 млрд, согласно CoinGecko.
Рост актива за последние сутки составил 5,2%, за семь дней — 28,3%.
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В понедельник, 3 мая, токен BNB криптовалютной биржи Binance достиг нового максимума на отметках выше $650.
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