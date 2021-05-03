ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Два брата сгорели на пожаре в Ушачском районе

03.05.2021 15:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Два молодых мужчины погибли в результате пожара, произошедшего 2 мая в деревне Сатрое Село Ушачского района.

Бревенчатый дом загорелся ночью, о пожаре спасателям сообщили в 1:19. К приезду пожарных здание было полностью охвачено огнем.

В ходе тушения пожарные нашли тела погибших братьев, одному было 40 лет, второму — 42. В доме огонь уничтожил крышу, имущество, а также повредил потолок и стены.

По факту гибели людей на пожаре проводится проверка. По предварительной версии сельский дом мог загореться из-за неосторожного обращение с огнем при курении одного из братьев, сообщает пресс-службa МЧС.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два молодых мужчины погибли в результате пожара, произошедшего 2 мая в деревне Сатрое Село Ушачского района.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суды, выракі і допыты 3 траўня: 2 гады «хіміі» за выхад на вуліцу з рупарам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by