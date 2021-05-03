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Два брата сгорели на пожаре в Ушачском районе
Источник материала: Партизан
Два молодых мужчины погибли в результате пожара, произошедшего 2 мая в деревне Сатрое Село Ушачского района.
Бревенчатый дом загорелся ночью, о пожаре спасателям сообщили в 1:19. К приезду пожарных здание было полностью охвачено огнем.
В ходе тушения пожарные нашли тела погибших братьев, одному было 40 лет, второму — 42. В доме огонь уничтожил крышу, имущество, а также повредил потолок и стены.
По факту гибели людей на пожаре проводится проверка. По предварительной версии сельский дом мог загореться из-за неосторожного обращение с огнем при курении одного из братьев,
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Два молодых мужчины погибли в результате пожара, произошедшего 2 мая в деревне Сатрое Село Ушачского района.
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