Оформление с выездом на дом: МВД ответило на вопросы про ID-карты

«Планируем, что для визитов в страны Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия) человеку с ID-картой биометрический паспорт не понадобится. Скоро МВД и МИД начнут переговоры по признанию карт полноценным документом для въезда и краткосрочного пребывания на территориях указанных государств. Это будет работать и в обратную сторону», – рассказал Бегун.





По его словам, МВД изучало опыт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые вместо отпечатков пальцев делают снимок радужной оболочки глаза, но это потребовало бы слишком больших затрат.





«К тому же хотим быть мобильнее, ближе к людям. Наши сотрудники смогут по заявкам выезжать к гражданам домой и с помощью переносных мобильных комплексов снимать отпечатки и делать фотографии прямо на месте», – объяснил начальник Департамента по гражданству и миграции.





Алексей Бегун рассказал, что данные с ID-карты, которая находится в сумке, кармане и т.д., украсть не получится из-за невозможности дистанционно считать информацию.





«Чтобы удостовериться, мы проводили тесты, приглашали иностранных специалистов. ПО заработает, только если вставить карту в контактный или приложить к бесконтактному считывателю», – рассказал Бегун.





Также он объяснил, как будет действовать милиционер, который попросит у человека предъявить документы, а у него, например, будет ID-карта, на которой не указана прописка, семейное положение и другая информация:





«Данные на карте позволяют однозначно идентифицировать владельца документа. Этого милиционеру достаточно. Если вдруг сотруднику потребуется узнать место жительства гражданина, то он обратится к информационному ресурсу. И опять же: если не работает электронный канал связи, то узнать информацию можно по телефону или радиостанции».





Алексей Бегун напомнил, что на ID-карте будет фото, Ф.И.О., дата рождения, идентификационный номер, гражданство, пол владельца, место рождения, номер, тип, дата выдачи и срок действия документа, а также код (зашифрованное название) органа, его выдавшего.





Также на карту нанесут QR-код, который позволит с помощью программного обеспечения оперативно получать данные. Есть также машиносчитываемая зона, оформленная в соответствии с требованиями ИКАО (Международная организация гражданской авиации).





На интегральную микросхему (считывается только спецтехникой) поместят эти же сведения и биометрические данные (фотографию и отпечатки пальцев). Также в чип вошьют электронную цифровую подпись, благодаря которой владелец карты сможет онлайн совершать юридически зна мые действия. Например, заказать справку из налоговой или пропуск для въезда и пребывания в погранзоне.





А сведения о месте регистрации, детях, браке пропадут из внутреннего паспорта. Их можно будет получить из информационных систем МВД бесплатно только по запросу заинтересованного органа или при согласии лица, выраженном в электронном виде.





Считывающие устройства нужно будет приобрести «государству и всем юридическим лицам, которые планируют заключать с людьми гражданско-правовые договоры». Например, банкам, почтовым отделениям, некоторым индивидуальным предпринимателям.





Только с помощью считывающих устройств можно будет получить дополнительную информацию с ресурсов МВД. Это, по словам Бегуна, защитит обе стороны, а риск попасть на мошенников становится значительно ниже:





«Это современная необходимость – рано или поздно пришлось бы делать переход. Удобно ведь, когда везде стоят терминалы для оплаты картой, – так и тут».





Напомним, с 1 сентября в Беларуси вводят биометрические документы, которые можно будет использовать наравне с обычными паспортами.





Всего появится восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные. Среди них ID-карта и биометрический паспорт. В документах нового образца будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца. За их выдачу (обмен) придется заплатить. Пенсионерам, инвалидам I и II группы ID-карта обойдется в 1 базовую (29 рублей), для остальных — в 1,5 базовой. Стоимость биометрического паспорта для пенсионеров, инвалидов I и II группы, а также детей, не достигших 14 лет, — 1,5 базовой. Для остальных — две (58 рублей).



