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«Мне вскрыли всю грудную клетку». В США снайперская винтовка взорвалась в руках у стрелка
Источник материала: Tut.by
Американец, ведущий блог об оружии под названием Kentucky Ballictics, пострадал, когда в руках у него взорвалась крупнокалиберная снайперская винтовка. Мужчина остался жив и записал
По словам американца, 9 апреля 2021 года он снимал очередное видео, на котором стрелял из винтовки Serbu RN 50 патронами BMG SLAP калибра 12,7×99. Боеприпас, видимо, оказался бракованным, и патрон взорвался прямо внутри оружия, причем винтовку разорвало на части.
Мужчина получил серьезные травмы — так, кусок металла разорвал ему шею, попал в правое легкое, а другой попал в глазницу, едва не лишив стрелка глаза. Тем не менее, врачам удалось спасти блогера, причем специалистам пришлось полностью вскрыть ему грудную клетку, чтобы достать осколки.
Блогер отметил, что выжил исключительно потому, что при транспортировке до больнице ему засунули палец в дыру на шее, чтобы остановить кровотечение. В конце он поблагодарил Бога за чудесное спасение и выздоровление после жутких ран.
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Мужчина снимал видео для блога, когда произошел взрыв.
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