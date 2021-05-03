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«Мне вскрыли всю грудную клетку». В США снайперская винтовка взорвалась в руках у стрелка

03.05.2021 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американец, ведущий блог об оружии под названием Kentucky Ballictics, пострадал, когда в руках у него взорвалась крупнокалиберная снайперская винтовка. Мужчина остался жив и записал видео, рассказав об инциденте.

По словам американца, 9 апреля 2021 года он снимал очередное видео, на котором стрелял из винтовки Serbu RN 50 патронами BMG SLAP калибра 12,7×99. Боеприпас, видимо, оказался бракованным, и патрон взорвался прямо внутри оружия, причем винтовку разорвало на части.

Мужчина получил серьезные травмы — так, кусок металла разорвал ему шею, попал в правое легкое, а другой попал в глазницу, едва не лишив стрелка глаза. Тем не менее, врачам удалось спасти блогера, причем специалистам пришлось полностью вскрыть ему грудную клетку, чтобы достать осколки.


Один из оставшихся у мужчины шрамов. Изображение: Kentucky Ballictics / YouTube

Блогер отметил, что выжил исключительно потому, что при транспортировке до больнице ему засунули палец в дыру на шее, чтобы остановить кровотечение. В конце он поблагодарил Бога за чудесное спасение и выздоровление после жутких ран.

 
 
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