«Скрепы отвалились». Люди, переехавшие в Европу, рассказали об изменениях в своей жизни

Источник материала: Tut.by

Пользовательница твиттера Bjorktobe спросила у своих подписчиков, как переезд в Европу (речь не про страны бывшего СССР) изменил привычки. Буквально за несколько часов твит собрал более полутысячи лайков и привлек множество ответов. TUT.BY приводит самые интересные из них. Кстати, вы тоже можете попробовать завести такие привычки: для многих из них местоположение неважно.

Кто переехал, чо как Европа изменила ваши привычки? (Кроме сортировки мусора, пожалуй) — someone nice (@Bjorktobe) May 3, 2021

Сама девушка, которая запостила вопрос, живет в Брюсселе. Отвечали в основном русскоязычные пользователи социальной сети из России, Беларуси, Украины.

«Каблуки вышли из чата в первую очередь. Ушла боязнь возвращаться домой по темноте, гулять одной по лесу и так далее», — написала пользовательница OlgaVPettersson. Сейчас она живет в Швеции.

К слову, это замечали частенько: мол, после переезда женщины без боязни выходят на вечернюю пробежку в парки и носят при этом обтягивающие лосины.

Кроме пробежек, для «переселенцев» неотделимой частью жизни стал велосипед.

Стала ездить на велосипеде. Много, часто, далеко.

Совсем не парюсь с темой возраста, что после 30 можно начинать учить новое, не состояться как спец в одном и начинать другое.

Больше отдаю денег на благотворительность. — Кооператив «Даугва» (@evtihomirova) May 3, 2021

Причем для некоторых это не единственное «зожное» приобретение в жизни.

Перестала курить. Дорого. — loch ness monster (@icewithgintonic) May 3, 2021

Были и комментарии от девушек, которые пересмотрели свои расходы: «Перестали существовать услуги маникюра, педикюра, парихмахерская и массаж». Кто-то же отказался от утюга и глажки.

Причина — трата времени в условиях, когда внешность на самом деле мало кого волнует. «Перестала обращать внимание на свой внешний вид, только когда есть желание принарядиться или знаю, что буду фотографироваться», — написала девушка с ником Chaotic_motion.

«Самое большое — это изменение подхода к жизни. Когда в СНГ принятно гнаться за деньгами бесконечно, то тут больше lagom и work/life balance», — высказался пользователь с ником Alexander Kochergin.

Lagom — это шведское слово, точного аналога которому нет в русском. По словарю оно переводится как «достаточный, адекватный, в самый раз», и обозначает оно, как правило, сам образ жизни. По этому шведскому подходу не стоит гнаться за дорогой машиной, если и более дешевая вполне устраивает и довозит по месту назначения. Ну, а work/life balance — это баланс между работой и личной жизнью.

На выходных/в отпуске не звонят с работы, никогда. Пару раз было, что начальница позвонила, когда я была на больничном. Так 10 раз извинилась, что побеспокоила меня. — Milka (@milka_chokolat) May 3, 2021