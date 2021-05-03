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«Скрепы отвалились». Люди, переехавшие в Европу, рассказали об изменениях в своей жизни
Источник материала: Tut.by
Пользовательница твиттера Bjorktobe спросила у своих подписчиков, как переезд в Европу (речь не про страны бывшего СССР) изменил привычки. Буквально за несколько часов
Сама девушка, которая запостила вопрос, живет в Брюсселе. Отвечали в основном русскоязычные пользователи социальной сети из России, Беларуси, Украины.
«Каблуки вышли из чата в первую очередь. Ушла боязнь возвращаться домой по темноте, гулять одной по лесу и так далее», — написала пользовательница OlgaVPettersson. Сейчас она живет в Швеции.
К слову, это замечали частенько: мол, после переезда женщины без боязни выходят на вечернюю пробежку в парки и носят при этом обтягивающие лосины.
Кроме пробежек, для «переселенцев» неотделимой частью жизни стал велосипед.
Причем для некоторых это не единственное «зожное» приобретение в жизни.
Были и комментарии от девушек, которые пересмотрели свои расходы: «Перестали существовать услуги маникюра, педикюра, парихмахерская и массаж». Кто-то же отказался от утюга и глажки.
Причина — трата времени в условиях, когда внешность на самом деле мало кого волнует. «Перестала обращать внимание на свой внешний вид, только когда есть желание принарядиться или знаю, что буду фотографироваться», — написала девушка с ником Chaotic_motion.
«Самое большое — это изменение подхода к жизни. Когда в СНГ принятно гнаться за деньгами бесконечно, то тут больше lagom и work/life balance», — высказался пользователь с ником Alexander Kochergin.
Lagom — это шведское слово, точного аналога которому нет в русском. По словарю оно переводится как «достаточный, адекватный, в самый раз», и обозначает оно, как правило, сам образ жизни. По этому шведскому подходу не стоит гнаться за дорогой машиной, если и более дешевая вполне устраивает и довозит по месту назначения. Ну, а work/life balance — это баланс между работой и личной жизнью.
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