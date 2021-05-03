ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Скрепы отвалились». Люди, переехавшие в Европу, рассказали об изменениях в своей жизни

03.05.2021 15:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пользовательница твиттера Bjorktobe спросила у своих подписчиков, как переезд в Европу (речь не про страны бывшего СССР) изменил привычки. Буквально за несколько часов твит собрал более полутысячи лайков и привлек множество ответов. TUT.BY приводит самые интересные из них. Кстати, вы тоже можете попробовать завести такие привычки: для многих из них местоположение неважно.

Сама девушка, которая запостила вопрос, живет в Брюсселе. Отвечали в основном русскоязычные пользователи социальной сети из России, Беларуси, Украины.

«Каблуки вышли из чата в первую очередь. Ушла боязнь возвращаться домой по темноте, гулять одной по лесу и так далее», — написала пользовательница OlgaVPettersson. Сейчас она живет в Швеции.

К слову, это замечали частенько: мол, после переезда женщины без боязни выходят на вечернюю пробежку в парки и носят при этом обтягивающие лосины.

Кроме пробежек, для «переселенцев» неотделимой частью жизни стал велосипед.

Причем для некоторых это не единственное «зожное» приобретение в жизни.

Были и комментарии от девушек, которые пересмотрели свои расходы: «Перестали существовать услуги маникюра, педикюра, парихмахерская и массаж». Кто-то же отказался от утюга и глажки.

Причина — трата времени в условиях, когда внешность на самом деле мало кого волнует. «Перестала обращать внимание на свой внешний вид, только когда есть желание принарядиться или знаю, что буду фотографироваться», — написала девушка с ником Chaotic_motion.

«Самое большое — это изменение подхода к жизни. Когда в СНГ принятно гнаться за деньгами бесконечно, то тут больше lagom и work/life balance», — высказался пользователь с ником Alexander Kochergin.

Lagom — это шведское слово, точного аналога которому нет в русском. По словарю оно переводится как «достаточный, адекватный, в самый раз», и обозначает оно, как правило, сам образ жизни. По этому шведскому подходу не стоит гнаться за дорогой машиной, если и более дешевая вполне устраивает и довозит по месту назначения. Ну, а work/life balance — это баланс между работой и личной жизнью.

Новости дня
Новости разные
 
9 траўня ўлады плануюць чырвона-зялены салют коштам 230 тысячаў рублёў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by