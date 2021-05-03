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Facebook попросил пользователей iOS разрешить сбор данных, чтобы приложения «оставались бесплатными»

03.05.2021 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После обновления iOS до новой версии приложения Facebook и Instagram уведомляют пользователей, что сбор персональных данных помогает сохранить приложения бесплатными, пишет TJournal со ссылкой на The Verge. На сообщения обратил внимание исследователь Ашкан Солтани.

В iOS 14.5, которая стала доступна в конце апреля, заработала функция App Tracking Transparency. После установки обновления ОС все приложения должны получать согласие на отслеживание действий пользователя в интернете.

В апреле Facebook заявила, что изменит рекламные инструменты из-за новых правил Apple об отслеживании данных пользователей. Компания ограничит способы выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения её результатов.

Компании спорили вокруг рекламных изменений с декабря 2020 года. Тогда Apple заявила, что обяжет разработчиков сообщать о собираемых данных и запрашивать согласие на использование IDFA. Это идентификатор, который позволяет компании отслеживать поведение пользователей без их согласия.

Из-за изменений Facebook в августе 2020 года предупредила своих партнеров о возможном снижении эффективности рекламы. В ответ Apple обвинила соцсеть в желании собрать как можно больше данных о пользователях.

 
 
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