Facebook попросил пользователей iOS разрешить сбор данных, чтобы приложения «оставались бесплатными»

Источник материала: Tut.by

После обновления iOS до новой версии приложения Facebook и Instagram уведомляют пользователей, что сбор персональных данных помогает сохранить приложения бесплатными, пишет TJournal со ссылкой на The Verge . На сообщения обратил внимание исследователь Ашкан Солтани.

And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.