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Facebook попросил пользователей iOS разрешить сбор данных, чтобы приложения «оставались бесплатными»
Источник материала: Tut.by
После обновления iOS до новой версии приложения Facebook и Instagram уведомляют пользователей, что сбор персональных данных помогает сохранить приложения бесплатными, пишет
В iOS 14.5, которая стала
В апреле Facebook
Компании спорили вокруг рекламных изменений с декабря 2020 года. Тогда Apple заявила, что
Из-за изменений Facebook в августе 2020 года
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Facebook попросил пользователей iOS разрешить сбор данных, чтобы приложения «оставались бесплатными»
Уведомления в приложениях появляются после обновления до iOS 14.5.
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