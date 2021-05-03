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«Может использоваться как военный». В Литву не пропустили грузовик из Беларуси

03.05.2021 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литовские таможенники задержали на погранпереходе Райгардас грузовик из Беларуси. Автотранспорт не пропустили, мотивировав это тем, что он входит в список продукции двойного назначения и может использоваться как военный. Об этом пишет пресс-служба таможни Литовской Республики.


Фото: lrmuitine.lt

Полноприводный крупнотоннажный автомобиль «Урал-375АМ» производился в СССР с 1960-х годов и использовался для перевозки военных грузов, личного состава и как шасси для систем залпового огня. Сообщается, что для перевозки таких грузовиков из Беларуси в Литву требуется особая лицензия, а у компании, перевозящей автомобиль, ее не оказалось.

Пресс-служба отмечает, что это не первый обнаруженный автотранспорт, относящийся к «продукции двойного назначения». 26 апреля на том же погранпереходе таможенники задержали грузовик КамАЗ-43101, который классифицируется как военная техника. А месяцем ранее та же компания, что перевозила «Урал», ввезла в Литву две мобильные электростанции на платформе автомобиля ЗИЛ.

Напомним, что продукция двойного назначения — это товары, ПО или технологии, которые могут использоваться и в гражданских, и в военных целях. Транспортировка такой продукции возможна только при получении соответствующей лицензии, которую выдает Министерство экономики и инноваций. Транспортировка подобных товаров без лицензии влечет как административную, так и уголовную ответственность.

 
 
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Продукция двойного назначения может перевозиться только с наличием соответствующей лицензии.
 
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